Justitia irakiana ar putea judeca soldatii americani acuzati ca au comis crime grave in afara bazelor lor si in afara misiunilor, potrivit proiectului de acord negociat intre cele doua tari.

Gradul de imunitate acordat soldatilor americani desfasurati in Irak a fost principalul mar al discordiei, care a intarziat redactarea acordului cu privire la viitorul statut al fortelor americane din Irak, (SOFA, Status of Forces Agreement), detinut de AFP.

"Statele Unite isi vor putea aplica jurisdictia asupra trupelor si civililor lor atunci cand incidentele se produc la bazele lor sau cand sunt in misiuni in afara bazelor", se arata in proiect.

In schimb, "juridictia irakiana se va aplica soldatilor si civililor (americani) care au comis crime cu premeditare in afara bazelor lor si in timp ce nu erau in misiune", continua textul.

Negociatorii celor doua tari, care au inceput sa discute inca din februarie, sperau sa incheie la sfarsitul lunii iulie, dar complexitatea problemelor si divergentelor au intarziat redactarea acordului. SOFA trebuie sa reglementeze statutul fortelor americane din Irak dupa 31 decembrie, cand expira actualul mandat ONU pentru aceasta prezenta.

Vineri, secretarul american al apararii Robert Gates a dat asigurari ca soldatii americani nu trebuie sa se teama de prevederile noului acord cu privire la imunitatea lor, dupa ce unii membri ai Congresului s-au intrebat daca acesta le ofera suficienta protectie legala militarilor americani in fata justitiei irakiene, care nu garanteaza corectitudinea proceselor.

Ads

"Cred ca nu exista motive de ingrijorare", a declarat Gates, citat de Reuters. Potrivit lui, generalul Ray Odierno, seful trupelor americane din Irak, si predecesorul sau, generalul David Petraeus, au fost implicati in negocierile pentru acord, care are si sprijinul sefului armatei americane, amiralul Mike Mullen. "Si ei si eu suntem multumiti de protectia de care vor beneficia oamenii nostri din Irak", a spus Gates.

Acordul va avea nevoie de aprobarea mai multor institutii irakiene, printre care Parlamentul. In ceea ce priveste Statele Unite, administratia Bush afirma ca acordul nu are nevoie de ratificarea Congresului dar, cu doar trei luni inainte de sdfarsitul mandatului, presedintele doreste sprijinul congresmenilor. Gates si sefa diplomatiei, Condoleezza Rice, au informat membrii cei mai importanti ai Congresului si pe candidatii la Casa Alba despre continutul acordului.

Democratul Ike Skelton, seful Comisiei pentru fortele armate a Camerei Reprezentantilor, s-a declarat ingrijorat de faptul ca personalul american nu va beneficia de imunitate completa in fata justitiei irakiene. Dar senatorul republican Richard Lugar (Indiana), membru al Comisie de afaceri externe, considera ca acordul este acceptabil, din informatiile pe care le are.