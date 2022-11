Karadzici putea fi arestat anul trecut, in Austria

Radovan Karadzici a fost pe punctul de a fi arestat anul trecut la Viena, cand politia austriaca a perchezitionat apartamentul in care statea, dar a fost scapat pentru ca politistii nu l-au recunoscut, a anuntat vineri un ziar austriac, citat de Reuters.

Karadzici, care a fost arestat la Belgrad la inceputul saptamanii, practica medicina alternativa. Potrivit autoritatilor, suspectul de crime de razboi in varsta de 63 de ani era greu de recunoscut, cu barba lunga si parul complet albit.

Cotidianul Kronen Zeitung a scris vineri ca politia a descoperit un barbat cu par si barba albe in timpul unei perchezitii la apartamentul prietenei unui sarb suspectat ca si-a impuscat un conational intr-o cafenea din Viena in mai 2007.

Cand politia i-a cerut sa se identifice, barbatul a prezentat un pasaport croat pe numele de Petar Glumac si a spus ca se afla la Viena pentru un training. Potrivit cotidianului austriac, barbatul era calm si a cooperat cu politistii, raspunzand la toate intrebarile despre suspectul pe care il cautau acestia.

Ministerul austriac de Interne a confirmat aceasta perchezitie, care a avut loc in 4 mai 2007, si a adaugat ca politistii care au efectuat-o l-au recunoscut, in fotografiile cu Radovan Karadzici la momentul arestarii, pe barbatul care se afla in apartamentul vienez.

"Cand au fost publicate fotografii de la arestarea lui Karadzici in Serbia, politistii care au luat parte la perchezitie au raportat ca barbatul pe care l-au intalnit atunci era probabil Karadzici", a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne Wolfgang Gollia pentru televiziunea austriaca.

Potrivit acestuia, ministerul este in curs de verificari cu autoritatile croate si sarbe si discuta cu politistii si martorii, inainte de a confirma identitatea barbatului.

Potrivit articolului din Kronen Zeitung, Karadzici locuia in acel apartament de trei luni si vindea solutii si unguente din plante.

Tot vineri, cotidianul austriac Kurier, a scris ca Radovan Karadzici a practicat medicina alternativa in Austria sub numele de Pera, pacientii sai fiind membri ai comunitatii sarbe de la Viena. Potrivit acestui cotidian, el nu statea niciodata la Viena mai mult de cateva zile si nu locuia niciodata la hotel, fiind gazduit de sarbi.

Avand pasaport croat, Karadzici nu ar fi avut nevoie de viza pentru a intra in Austria, deoarece Croatia are statut de tara candidata la UE si vizele pentru tarile europene au fost ridicate.

