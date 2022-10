Kazahstan: Presedintele, reales cu daruri pentru electorat

Presedintele Kazahstanului, Nursultan Nazarbayev, aflat la putere de 20 de ani, a castigat un nou mandat, intr-un scrutin acuzat de fraude, in care a obtinut un rezultat neverosimil - 95% din voturi.

Printre lucrurile care au patat imaginea acestor alegeri se gasesc faptul ca statul a oferit public electronice cadou celor care au votat mai devreme sau tinerilor de 18 ani care au mers la urne pentru prima oara, scrie BBC News.

De asemenea, exista informatii ca studentii au fost trimisi sa voteze sub amenintarea ca vor fi exclusi din universitati, iar observatorii Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa spun ca a existat lipsa de transparenta, de competitie si de libertate a presei.

Nazarbayev, care are 70 de ani, a promis ca va continua "reformele economice si sociale" in statul central-asiatic, dar nu a vorbit nimic despre reforme politice care sa dea mai multa libertate cetatenilor kazahi. Intr-un editorial publicat anterior in The Washington Post, autoritarul lider a spus ca "dezvoltarea economica trebuie sa vina inaintea democratiei".

In mod normal, Nazarbayev trebuia sa termine mandatul in 2012, dar a convocat alegeri anticipate dupa ce Curtea Constitutionala, aflata tot sub controlul sau, a anulat urmatoarele doua alegeri. Un fost lider comunist, Nazarbayev controleaza toate resursele importante ale tarii, mai ales cele de petrol si gaze. Fostul sau ginere, acum fugit in strainatate, il numeste cu un apelativ mafiot - Nasul.

