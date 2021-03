Anuntul care da frisoane. Kim Jong Un a obtinut un succes ''alarmant'' in demersurile sale in vederea dotarii cu capacitati nucleare si balistice

Generalul Glen VanHerck, seful Comandamentului de nord si al Comandamentului de aparare aerospatiala nord-american (NORAD), a apreciat de asemenea ca Phenianul si-ar putea relua testele de rachete cu raza lunga de actiune, pentru a verifica performantele noii sale rachete balistice intercontinentale (ICBM)."Regimul lui Kim Jong Un a obtinut un succes alarmant in eforturile sale de a-si demonstra capacitatea de a ameninta teritoriul SUA cu rachete balistice intercontinentale cu incarcatura nucleara, considerand ca astfel de arme sunt necesare pentru a descuraja o actiune militara a SUA si pentru a asigura supravietuirea regimului sau", afirma comandantul intr-o declaratie pregatita pentru o audiere in Comisia pentru servicii armate a Senatului SUA.Generalul american aminteste ca "in 2017 Coreea de Nord a testat cu succes un dispozitiv termonuclear, ceea ce creste semnificativ potentialul distructiv al armelor sale strategice, precum si trei ICBM capabile sa atinga SUA".Ulterior, in 2017, Coreea de Nord a mai facut un ultim test nuclear, afirmand ca a detonat cu succes o bomba cu hidrogen, dupa care a mentinut un moratoriu autoimpus in privinta testelor nucleare si de rachete cu raza lunga de actiune.Totusi, VanHerck a notat marti ca Phenianul a declarat ca nu se mai considera tinut de astfel de restrictii."Regimul nord-coreean a indicat si ca nu se mai considera legat de moratoriul nuclear si privind testele ICBM anuntat unilateral in 2018, ceea ce sugereaza ca Kim Jong Un ar putea incepe testarea unei ICBM cu design imbunatatit in viitorul apropiat", a mentionat generalul american.Phenianul a dezvaluit recent o racheta balistica intercontinentala superioara si o alta cu lansare de pe submarin, la doua parade militare, in octombrie anul trecut si ianuarie a.c., aminteste Yonhap.Pe de alta parte, secretarul de stat american Antony Blinken a asigurat marti la Tokyo ca Washingtonul cauta diverse modalitati de reglementare a problemei nucleare nord-coreene, inclusiv "masuri de presiuni" si "metode diplomatice".CITESTE SI: Ce a facut Kim Jong Un, liderul nord-coreean pentru a marca trecerea in noul an. A transmis mesajul poporului El a subliniat totodata, intr-o conferinta de presa cu secretarul american al apararii Lloyd Austin si omologii lor niponi, Toshimitsu Motegi si Nobuo Kishi, angajamentul SUA de a solutiona problema abuzurilor impotriva drepturilor omului in Coreea de Nord."Vrem sa vedem ce alte masuri de presiune suplimentare ar putea fi eficiente, daca exista metode diplomatice utile, analizam toate acestea. Suntem hotarati sa raspundem provocarii pe care o reprezinta Coreea de Nord, in special in ce priveste programele sale de rachete nucleare, precum si, desigur, abuzurile impotriva drepturilor omului", a spus Blinken.Remarcile sale au venit la cateva ore dupa ce Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean si o figura influenta in regim, a avertizat Washingtonul sa nu faca gesturi care l-ar putea "impiedica sa doarma bine noaptea in urmatorii patru ani", mentioneaza Yonhap.