Kim Jong Un anunta ca va consolida arsenalul nuclear al Coreei de Nord

"Prin intarirea disuasiunii noastre militare nucleare, trebuie sa facem tot posibilul pentru a construi cel mai puternic aparat militar", a declarat Kim la inchiderea congresului Partidului Muncitoresc Coreean, potrivit agentiei oficiale nord-coreene.In timpul acestui congres ce a durat opt zile, de doua ori mai mult decat precedentul din 2016, Kim Jong Un a criticat sever Statele Unite, cu cateva zile inainte de investirea presedintelui democrat Joe Biden Statele Unite, a spus el, sunt "obstacolul fundamental in calea dezvoltarii revolutiei noastre si principalul nostru dusman"."Adevarata intentie a politicii lor fata de RPDC nu se va schimba niciodata, indiferent cine vine la putere", a adaugat Kim, folosind acronimul pentru numele oficial al tarii, Republica Populara Democrata Coreeana.El nu a mentionat numele lui Joe Biden.Kim a mai declarat ca Coreea de Nord a elaborat planuri pentru a construi un submarin nuclear - o evolutie care schimba datele problemei pe plan strategic. El a citat o lunga lista de armament strategic, dintre care focoase nucleare hipersonice, sateliti militari de recunoastere si rachete balistice intercontinentale cu combustibil solid.Programele militare nord-coreene au progresat rapid de cand Kim Jong Un este la putere. Coreea de Nord a efectuat cel mai puternic test nuclear in aceasta perioada si s-a dotat cu rachete capabile sa atinga intreg teritoriul continental al Statelor Unite.Continuarea dezvoltarii acestor arme interzise de mai multe rezolutii ale Consiliului de Securitate al ONU a dus la consolidarea sanctiunilor internationale impotriva Phenianului.In timpul unei parade militare in octombrie anul trecut, Coreea de Nord a prezentat o noua racheta balistica intercontinentala (ICBM) de foarte mari dimensiuni, despre care expertii spun ca este cea mai mare racheta cu combustibil lichid din lume ce poate fi deplasata pe drumuri.