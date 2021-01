Ce a facut Kim Jong Un, liderul nord-coreean pentru a marca trecerea in noul an. A transmis mesajul poporului

In scrisoare, Kim a multumit oamenilor ca au avut incredere si au sprijinit Partidul chiar si in timpuri "dificile", a citat agentia KCNA vineri.Liderul de la Phenian s-a scuzat anterior pentru ca nu a reusit sa indeplineasca promisiunile de progres economic si pentru greutatile pe care cetatenii au fost nevoiti sa le indure ca rezultat al sanctiunilor internationale si masurilor stricte luate pentru a preveni epidemia de Covid-19."In noul an, de asemenea, voi munci din greu pentru a aduce mai devreme noua era in care idealurile si dorintele poporului nostru vor deveni realitate", a scris Kim. Coreea de Nord a spus ca nu a avut niciun caz confirmat de Covid-19, desi oficialii din Coreea de Sud si SUA au spus ca este putin probabil.Anul Nou a fost marcat in principala piata din Phenian printr-un concert si un spectacol pirotehnic la care au participat mii de oameni.La miezul noptii, Kim si alti membri din conducerea tarii au vizitat Palatul Soarelui Kumsusan, unde se afla trupurile tatalui si bunicului lui, fosti lideri nord-coreeni.Kim a fost acompaniat si de delegati ai Congresului Partidului Muncitoresc Coreean, intalnire care va avea loc in luna ianuarie si care va fi prima din ultimii cinci ani.Este asteptat ca la al optulea congres Kim sa anunte, intre altele, un nou plan economic pe cinci ani si schimbari la nivel inalt.Nu este clar daca el va tine un discurs in prima zi a anului, asa cum a facut-o in trecut.Citeste si: