Kosovo, pe ultima suta de metri inainte de independenta

Dupa realegerea proeuropeanului Boris Thadici la presedintia Serbiei, liderii albanezi din Kosovo si-au accelerat preparativele pentru declaratia de independenta a provinciei, arata AFP.

"Avem ultimele consultari cu partenerii nostri, asteptam doar sa se precizeze o data" pentru proclamarea independentei Kosovo, a declarat luni premierul kosovar Hashim Thaci.

"Kosovo este pregatit. Este timpul sa luam o decizie si sa obtinem recunoasterea Statelor Unite si Uniunii Europene, textul declaratiei (de independenta) este aproape finalizat", a declarat premierul, fost sef al gherilei separatiste albaneze.

Totusi, liderii albanezi din provincia Kosovo anuntasera ca isi vor proclama independenta in scurt timp dupa alegerile prezidentiale sarbe, indiferent de rezultat.

O victorie a lui Nikolici ar fi putut precipita declararea independentei, spre deosebire de succesul lui Tadici, care pare sa o faca mai putin iminenta.

Recunoasterea efectiva a independentei Kosovo nu se va face totusi la nivel european, ci de la tara la tara, prin proceduri specifice.

Majoritatea tarilor Uniunii Europene si Statelor Unite sunt gata sa recunoasca rapid independenta Kosovo, chiar daca Serbia si Rusia se opun cu vehementa.

