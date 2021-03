Kremlinul acuza Kievul de o relansare a razboiului in Ucraina

Comandantul fortelor armate ucrainene Ruslan Homceak a acuzat marti Rusia de faptul ca vrea sa-si consolideze prezenta militara in apropierea frontierei Ucrainei.El i-a acuzat pe separatistii prorusi, sustinuti de Moscova, de faptul ca incalca in mod sistematic armistitiul incheiat in vara.Cele doua tabere se acuza reciproc de violente recente in Donbas.CITESTE SI: Cea mai crunta zi pentru armata Ucrainei in ultimii ani. Armistitiul cu separatistii pro-rusi a cazut Peste 13.000 de persoane au fost ucise in Razboiul din Ucraina , din 2014."Ne exprimam ingrijorarea fata de tensiuni tot mai puternice si cu privire la faptul ca, sub o forma sau alta, partea ucraineana ar putea sa ia masuri care sa conduca la razboi . Noi nu vrem cu adevarat sa vedem asta", a declarat miercuri un purtator de cuvant al Kremlinului, Dmitri Pesvov."Vreau sa spun un razboi civil, care a avut deja loc", a precizat el, pentru a-si clarifica raspunsul la o intrebare a unui jurnalist, intr-o conferinta de presa telefonica.Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat marti Ucraina de faptul ca a "provocat" razboiul cu separatistii prorusi si ca nu a respectat armistitiile.Putin a indemnat Kievul, in aceasta videoconferinta cu presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel , sa angajeze un dialog direct cu fortele separatiste locale, potrivit Kremlinului.Franta si Germannia cauta o solutie diplomatica Razboiului din Ucraina, in cadrul "formatului Normandia", din care fac parte Kievul, Moscova, Parisul si Berlinul.