Ku Klux Klan va plati 2,5 milioane de dolari despagubiri pentru o bataie

Grupul Ku Klux Klan va fi nevoit sa plateasca despaguburi de 2,5 milioane de dolari unui adolescent care a fost batut de catre membrii sai, potrivit deciziei instantei.

Iordania Gruver, un adolescent in varsta de 16 ani, nascut in Panama, a fost batut de catre membrii KKK, pentru ca acestia credeau ca este imigrant ilegal, informeaza CNN.

Ku Klux Klan este numele sub care sunt cunoscute mai multe organizatii rasiste extremiste, dintre care prima a aparut dupa Razboiul civil american in 1865, in statul Tennessee.

Membrii acestor organizatii sustin superioritatea rasei albe si isi exprima adesea cu violenta atitudinea de antisemitism, anticatolicism, homofobie.

Ultima actiune a grupului a venit la mai putin de doua saptamani de la alegerea primului presedinte de culoare al SUA.

Organizatia rasista Ku Klux Klan a mai facut o crima in Louisiana. Venita tocmai din Tulsa, statul Oklahoma pentru a fi initiata in organizatie, Cynthia Lynch, de 43 de ani, a fost ucisa de seful gruparii, Raymond Foster.

Criminalul a fost descoperit, dupa ce fiul lui a intrebat intr-o curatatorie de haine cum se pot scoate petele sange din tesaturi.