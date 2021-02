La Madrid s-au inmultit petrecerile ilegale, in ciuda restrictiilor impuse in contextul pandemiei

Aceste petreceri prolifereaza mai ales in weekenduri, desi sunt total interzise in contextul situatiei de urgenta impusa de cel de-al treilea val de coronavirus.Intre 5 si 7 februarie, agentii de politie au intervenit in 395 de petreceri ilegale, potrivit surselor municipale.Aceste petreceri incalca in mod repetat normele sanitare, precum distantarea sociala, numarul de persoane care se reunesc si uzul obligatoriu al mastilor sanitare, potrivit surselor municipale.Intr-o astfel de interventie, care a avut loc in acest sfarsit de saptamana, politia a intrerupt o reuniune de 66 de persoane, dintre care 11 erau minori, desfasurata intr-un depozit din centrul capitalei Madrid.Agentii de politie au impartit si 450 de sanctiuni pentru consum de alcool pe domeniul public si au fost amendate peste o mie de persoane pentru ca se aflau pe strada la o ora nepermisa, avand in vedere ca la Madrid este in vigoare o interdictie de circulatie intre orele 22:00 si 06:00.De asemenea, Politia Nationala a arestat 53 de persoane si a amendat peste 1.200 de cetateni pentru nerespectarea masurilor de prevenire a contagierilor la Madrid.Cel de-al treilea val de coronavirus este in scadere in Spania, dar continua sa ingijoreze numarul constant al deceselor, cu o medie de 500 pe zi, si rata de ocupare a paturilor la ATI care este de 40%.De la inceperea pandemiei, Spania a inregistrat in total 3.056.035 de cazuri si 64.747 de decese de COVID-19, potrivit ultimelor date oficiale publicate vineri de Ministerul Sanatatii.