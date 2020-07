Le Monde: In Romania, sa te protejezi de covid-19 este "anticonstitutional"

O hotarare a inaltei jurisdictii pronuntata la 2 iulie stabileste ca o carantina impusa de Guvern in vederea indiguirii efectelor noului coronavirus este "o adevarata privare de libertate" si "o restrictie a drepturilor fundamentale", precizeaza autorul, citat de News.ro.Cu alte cuvinte, toate masurile luate de Guvern in vederea controlarii pandemiei covid-19 sunt considerate anticonstitutionale.Romanii spitalizati in urma unei contaminari cu covid-19 pot de-acum sa plece de la spital printr-o simpla cerere.Astfel, peste 600 de bolnavi - dintre cei 7.810 spitalizati - s-au intors acasa. Iar autoritatile nu mai au niciun mijloc legal sa-i impiedice sa intre in contact cu alte persoane.Hotararea CCR priveaza Guvernul de orice mijloace de gestionare a pandemiei covid-19, comenteaza Le Monde."Nu putem sa-i impiedicam sa plece!", declara directoarea Spitalului Marius Nasta de la Bucuresti Beatrice Mahler. "Noi, medicii, incercam sa le explicam riscurile la care se expun. Insa tanarul in varsta de 24 de ani care tocmai a plecat ne-a dat asigurari ca nu va intra in contact cu alte persoane si si-a chemat parintii, care au venit sa-l ia".Premierul liberal Ludovic Orban este furios. Hotararea CCR ii paralizeaza Guvernul si il priveaza de orice mijloace de gestionarea a epidemiei."Nu este prima oara cand Curtea Constitutionala incearca sa ne impiedice sa veghem la sanatatea si la viata cetatenilor nosti", declara el la 4 iulie."Curtea a anulat deja toate amenzile aplicate persoanelor care nu au respectat starea de urgenta. Nu pot decat sa le recomand romanilor sa respecte deciziile Guvernului pentru a se proteja pe ei insisi. Nu tineti cont de hotararile Curtii, fiti responsabili pana cand Parlamentul ne da o noua lege".Apelul disperat al premierului nu le-a convins pe cele 600 de persoane infectate sa ramana la spital. Ele s-au intors in familie si se plimba in deplina libertate, in timp ce numarul contaminarilor cu covid-19 creste puternic."Timp de cateva luni am avut o medie de 125 de persoane infectate pe zi", a anuntat marti ministrul Sanatatii Nelu Tataru "Acum avem aproximativ 450 de cazuri noi pe zi. Hotararea Curtii ne-a luat toate mijloacele de a actiona si ne complica misiunea. Avem identitatea bolnavilor care au parasit spitalele, dar nu putem face nimic. Exista oameni care indeamna la nerespectarea regulilor, dar a venit timpul sa uitam politica. Nu este in joc un mandat politic, ci sanatatea populatiei in urmatorii zece ani".