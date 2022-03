Le Monde: Kosovo, un nou episod de instabilitate balcanica?

UE se pregateste sa trimita in fosta provincie sarba, care isi declara astazi independenta, cea mai importanta misiune decisa vreodata in cadrul politici europene de securitate si aparare, titreaza Le Monde. Circa 2.000 de politisti, judecatori si vamesi se vor alatura celor 15.000 de soldati ai KFOR, pentru a supraveghea primii pasi ai independentei Kosovo.

Albanezii, care reprezinta 90% din populatia de 2 milioane de locuitori a Kosovo, se declara in majoritate zdrobitoare in favoarea independentei, care pare consecinta logica a razboiului din 1999. Sarbii insa, considera Kosovo - unde se afla Campia Mierlei, locul unde i-au infrant pe otomani in 1389 - un leagan al natiunii lor.

UE sustine noul stat, desi cateva state europene se tem ca precedentul va determina minoritatile lor sa ceara aceleasi drepturi ca si kosovarii, noteaza Le Monde. Totusi, desi exista diferente de viziune intre membrii UE in privinta recunoaterii Kosovo, nimeni nu s-a opus unei misiuni de stabilizare in fosta provincie sarba.

Exista, insa, intrebari care se pot naste, comenteaza Le Monde. In primul rand, nu este cumva recunoasterea noului stat, o recompensare a nationalismului kosovar? Apoi : in numele a ce se refuza autodeterminarea sarbilor din regiunea Mitrovita, din nordul provinciei Kosovo, sau a sarbilor din Republica Srpska, in Bosnia-Herzegovina?

Departe de a fi ultima etapa a disolutiei Iugoslaviei, independenta Kosovo nu este decat un nou episod de instabilitate balcanica, noteaza Le Monde. Pentru a evita pericolul, UE ar trebui sa investeasca, mai mult decat o face pe moment, in intreaga regiune. In special in Serbia, care trebuie sa creada puternic in viitorul sau european. Aceasta politica va costa scump, atat material cat si uman, iar europenii ar trebui sa fie constienti de asta, conchide Le Monde.

The Independent: Kosovo, triumful interventiei

Kosovo devine astazi a treia noua tara a secolului 21. Nasterea sa va fi cu mult mai dificila decat a Muntenegrului in 2006, desprins si el de Serbia, sau a Timorului de Est in 2002, rupt din Indonezia.

Pesismistii considera ca noul stat va avea probleme extreme, inca de la constituire, cu majoritatea populatiei saracita, la un deceniu dupa interventia NATO pentru salvarea ei. Somajul este de circa 50%, iar venitul national pe cap de locuitor e mai mic de 1.500 de euro pe an.

Pentru redresarea economiei va fi nevoie de timp, iar progresele economice vor fi greoaie. Dar este una dintre cele mai importante lectii ale interventionismului liberal, in Kosovo, Timorul de Est si Afganistan, si chiar in Irak, desi dezastrul invaziei americano-britanice aproape ca a distrus ideea de interventionism, comenteaza The Independent.

Saptamana trecuta, presedintele Timorului de Est a supravietuit unei tentative de asasinat. La 9 ani dupa interventia condusa de Australia, statalitatea sa este inca fragila. E nevoie de timp pentru ca structurile statalitatii sa fie stabilizate, intr-o tara macinata de conflict.

Succesul interventiei in Kosovo, desi poate fi calificata drept partiala, ar trebui sa ofere sperante pentru rezolvarea unor conflicte aparent imposibil de gestionat, ca cele din Darfur sau Palestina.

Independenta Kosovo, oricum, ar trebui vazuta ca un pas pe un lung drum catre normalizarea unei zone istorice de conflict, care sa reaminteasca faptul ca derepturile omului pot fi aparate, iar conflictele, gestionate, comenteaza The Independent.

Membrii UE si cei ai NATO ar trebui sa se angajeze din nou astazi, sa vada Serbia si Kosovo ocupandu-si locul, alaturi de alte state balcanice, ca membre ale unei Europe unite si democratice, conchide The Independent

Le Figaro: Kosovo, intre 5 si 10 sub supraveghere internationala

Kosovarii si-au vasut deja visul independentei realizat. Independenta a fost serbata cu un concert de claxoane, focuri de artificii, si zeci de mii de steaguri pe strazi. In vreme ce liderii teritoriului majoritar albanez se pregatesc sa proclame independenta, UE a dat unde verde trimiterii in Kosovo, incepand de saptamana viitoare, a unei misiuni de pace care sa insoteasca primii pasi ai noului stat.

Forta, care va cuprinde efective de politie, justitie si administratie civila, va inlocui actuala misiunea ONU, dupa o perioada de tranzitie de 120 de zile.

Germania si Italia vor fi principalii contributori la acesta misiune, acre va necesita, pe de alta parte, si 1.000 de angajati locali. Pe langa toate statele membre ale UE, mai putin Malta, care lipseste din motive logistice, mai iau parte la operatiune si Statele Unite, Turcia, Croatia, Norvegia si Elvetia.

Durata Eulex, o misiune cu un buget de 205 milioane de euro pentru primele 16 luni, este prevazuta pentru o perioada initiala de 28 de luni. Dar UE a prevazut reevaluarea la sase luni de la finele desfasurarii, adica undeva la sfarsitul lui 2008. Diplomatii europeni estimeaza intre 5 si 10 ani perioada in care Kosovo va ramane sub supraveghere internationala.

The Guardian: Vechi intrebari despre noul Kosovo

Existenta noii natiuni kosovare, care se pregateste sa isi declare astazi independenta, va fi rapid recunoascuta de catre suporterii sai internationali, inclusiv Marea Britanie, majoritatea statelor UE si Statele Unite.

Este ultimul act al dezmembrarii sangeroase a Iugoslaviei, inceputa acum 17 ani, si care a atras interventia NATO din 1999, pentru protejarea majoritatii albaneze a populatiei de fortele sarbesti, si crearea unui protectorat ONU, comenteaza si The Guardian.

Amputarea finala nu este insa de natura sa aduca prea multa liniste. Kosovo este doar o provincie, nu o republica, asa ca celelalte state iugoslave, iar bazele legale ale desprinderii sale de Serbia sunt intens contestate. Belgradul si Moscova au asigurat ca nasterea Kosovo va fi una dureroasa, si vor incerca sa stranguleze noul stat inca din fasa, noteaza The Guardian. Serbia a amenintat cu un embargo, in vreme ce Rusia va duce problema pe masa ONU.

Centrul de gravitatie al noului stat va fi in nord, la granita cu Serbia, si in jurul orasului divizat Mitrovita. Refuzul sarbilor de acolo de a recunoaste noul stat ar putea conduce la violente, iar cu incurajarea Belgradului, poate ameninta desprinderea de facto. NATO a trimis truipe in nord, pentru a preveni orice tulburare, dar ii va fi dificil sa opuna rezistenta pasiva.

Mai bine de jumatate din populatia sarba traieste in sudul Mitrovitei, majoritatea in mici enclave, iar repartizarea ar putea reprezenta o problema serioasa pentru guvernul de la Pristina si sustinatorii lui, aminteste The Guardian.

Daily Telegraph: Ultimii 1.000 de soldati britanici, trimisi in Balcani

Ultima unitate de rezerva a armatei britanice, de 1.000 de militari, pleaca spre Balcani. Temerile ca in noul stat creat in sudul Serbiei se va recurge la perificari entice, a determinat Londra sa trimita trupele, in cadrul forte NATO de mentinere a pacii, KFOR.

Parlamentarii britanici, ca si fosti lideri militari descriu insa decizia ca iresponsabila, in conditiile in care Marea Britanie are deja in teatrele de operatiuni di strainatate, 14.000 de soldati. Armata are in prezent 3.800 de militari in minus, comenteaza Daily Telegraph. Practic, fiecare batalion de infanterie este incomplet, iar unul din 14 militari nu este pregatit pentru serviciul activ. (Ada Voicu)

