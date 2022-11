Legi impotriva zoofiliei, in Norvegia

Ministrul norvegian al agriculturii, Terje Riis-Johansen, a propus imbunatatirea legilor privind protectia animalelor astfel incat sa contina si prevederea conform careia bestialitatea si zoofilia sunt infractiuni si sunt pedepsite penal.

In urma unei cercetari efectuate anul trecut in cabinetele veterinare, unul din cinci veterinari au declarat ca au descoperit animale care fusesera supuse actelor de zoofilie. Cazurile au fost depistate in principal in fermele agricole, dar s-au inregistrat si cazuri printre animalele domestice, caini si pisici.

