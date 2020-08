Liban: Hezbollah anunta ca va ucide cate un soldat israelian pentru fiecare combatant al miscarii ucis

"Israelienii trebuie sa inteleaga: atunci cand ei ucid un combatant de-al nostru, noi vom ucide un soldat de-al lor. Este echitabil", a spus Hassan Nasrallah in timpul unui discurs televizat.Evocand cel mai recent incident de la frontiera libanezo-israeliana, miercuri, liderul miscarii siite a declarat ca formatiunea sa nu a dorit sa se lase angrenata intr-o "confruntare armata, pentru ca aceasta este ceea ce isi doreau israelienii".El a explicat ca Hezbollah ar fi putut "lovi una dintre pozitiile sioniste si sa considere aceasta o riposta", dar ca miscarea este hotarata sa ucida un soldat israelian pentru a razbuna moartea unuia dintre combatantii sai intr-un raid israelian pe 20 iulie, in Siria, unde Hezbollah sustine regimul Assad.Miercuri, armata israeliana a revendicat lovituri aeriene impotriva pozitiilor Hezbollah in Liban , afirmand ca este vorba de "un raspuns" la tirurile miscarii siite in directia soldatilor sai."Ceea ce israelienii au facut in urma cu cateva zile si vreme de mai multe saptamani, toate acestea sunt luate in calcul (...) Decizia (de a riposta) este definitiva, problema este doar de timing si nu ne grabim", a adaugat Nasrallah.Discursul liderului Hezbollah a intervenit la doua zile dupa prelungirea mandatului Fortei interimare a Natiunilor Unite in Liban, ce supravegheaza frontiera dupa razboiul din 2006 ditre Israel si miscarea siita, in vederea preintampinarii unui nou conflict.Insa ONU si-a redus efectivele de casti albastre si i-a cerut Beirutului acces la tunelurile pe care Israelul sustine ca Hezbollah le-a sapat pe sub frontiera sa.