Liderii G20 transmit ca se angajeaza sa finanteze distributia echitabila a vaccinurilor pentru Covid-19

"Nu vom cruta niciun efort pentru a asigura disponibilitatea lor accesibila si echitabila pentru toti oamenii, in conformitate cu angajamentele membrilor de a stimula inovatia. Recunoastem rolul imunizarii extinse ca bun public global", afirma liderii in proiectul declaratiei G20, conform Reuters.Acestia afirma ca economia globala a inceput sa redreseze, dar recuperarea a ramas "inegala, extrem de incerta si supusa riscurilor ridicate de scadere".Totodata, acestia se angajaeaza sa continue sa utilizeze toate instrumentele de politica disponibile atat timp cat va fi necesar pentru a proteja vietile, locurile de munca si veniturile si incurajeaza bancile multilaterale de dezvoltare sa isi consolideze eforturile pentru a ajuta tarile sa faca fata crizei.Uniunea Europeana a cerut 4,5 miliarde de dolari, pana la sfarsitul anului, de la G20, pentru a plati instrumentele de lupta anti-COVID-19 pentru tarile mai sarace.Proiectul solicita, de asemenea, creditorilor privati sa se alature unui moratoriu referitor la serviciul datoriilor, pe care G20 doreste sa il extinda pana la jumatatea anului 2021 si, eventual, pe o perioada mai indelungata, si sustine un cadru comun pentru gestionarea problemelor referitoare la datorii dincolo de acesta.Liderii recunosc, de asemenea, dificultatile specifice cu care se confrunta tarile din Africa si micile state insulare in curs de dezvoltare, reflectand o recunoastere tot mai mare a faptului ca chiar si unele tari cu venituri medii ar putea avea nevoie de reducerea datoriilor ca urmare a pandemiei.Dornici de a fi mai bine pregatiti pentru orice potentiala urmatoare pandemie care ar putea aparea, liderii G20 au declarat, de asemenea, ca se vor angaja "sa promoveze pregatirea, prevenirea, detectarea si raspunsul la pandemie la nivel mondial" si "la schimbul continuu de date transparente standardizate, si de informatii".In timp ce democratul Joe Biden - un multilateralist recunoscut - se pregateste sa-l inlocuiasca pe Donald Trump in functia de presedinte american peste doua luni, declaratia G20 adopta un ton mai indraznet referitor la comertul international, schimbarile climatice si rolul Organizatiei Mondiale a Sanatatii.Trump, care a favorizat acordurile bilaterale, a redus sprijinul pentru institutiile multilaterale, cum ar fi Organizatia Mondiala a Comertului, iar in acest an a amenintat ca renunta la Organizatia Mondiala a Sanatatii, cu exceptia cazului in care aceasta va fi reformata. Administratia sa a blocat anterior referirile la schimbarile climatice din comunicatele G20."Sprijinirea sistemului de tranzactionare multilateral este acum mai importanta ca oricand. Ne straduim sa asiguram un mediu comercial si de investitii liber, corect, inclusiv, nediscriminatoriu, transparent, previzibil si stabil si sa mentinem pietele deschise", afirma proiectul de declaratie.G20 mai afirma ca se va urmari o modalitate de impozitare a gigantilor tehnologici internationali precum Google , Amazon, Facebook Apple sau Microsoft , astfel incat acesti sa isi plateasca partea echitabila din impozite.Schimbarea iminenta de la Casa Alba pare de asemenea, sa deblocheze un limbaj mai indraznet al G20 cu privire la schimbarile climatice."Prevenirea degradarii mediului, conservarea, utilizarea durabila si restaurarea biodiversitatii, conservarea oceanelor noastre, promovarea aerului curat si a apei curate, raspunsul la dezastrele naturale si evenimentele meteorologice extreme si abordarea schimbarilor climatice sunt printre cele mai presante provocari ale timpului nostru", mai precizeaza liderii G20 potrivit textului comunicatului."Pe masura ce ne vom reveni din pandemie, ne angajam sa protejam planeta si sa construim un viitor mai durabil din punct de vedere ecologic si mai inclusiv pentru toti oameni", se arata in proiect.Citeste si: