Presedintele Biden spune ca jumatate dintre liderii lumii ii cer vaccin impotriva COVID-19. "Cred ca putem produce mult mai multe vaccinuri"

"Toate tarile din lume ni se adreseaza", a declarat Biden marti, intr-o reuniune cu guvernatori in vederea unui bilant al vaccinarii in Statele Unite "40% dintre liderii planetei ma intreaba daca ii putem ajuta", a spus el."Vom incerca", a declarat seful statului american, insa fara sa avanseze date concrete sau vreun calendar, subliniind ca vrea sa dea prioritate americanilor."Cred ca putem produce mult mai multe vaccinuri", a apreciat Biden.Locatarul Casei Albe spune ca Statele Unite au promis, pentru moment, sa furnizeze 60 de milioane de doze de vaccin impotriva covid-19 AstraZeneca-Oxford unor tari terte.Mai multi sefi de stat si de guverne si-au exprimat frustrarea fata de aitudinea Washingtonului in acest dosar.Cancelarul german Angela Merkel a spus ca-si doreste "un liber-schimb de componente" si "o deschidere a pietei vaccinurilor" impotriva covid-19.Presedintele francez Emmanuel Macron a indemnat, la randul sau, Statele Unite "sa puna capat interdictiilor de export, nu doar al vaccinurilor, ci si al componentelor acestor vaccinuri, care impiedica productia".