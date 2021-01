Liderul unui cult sexual din Turcia, condamnat la peste 1.000 de ani de inchisoare. Ce acuzatii i se aduc

Adnan Oktar, care a scris carti despre creationismul islamic sub pseudonimul Harun Yahya, a fost judecat la Istanbul alaturi de alti 236 de presupusi membri ai retelei sale, potrivit Agentiei Anadolu, citata de Bloomberg A devenit cunoscut in Turcia in decursul anilor in special prin emisiunile TV provocatoare difuzate pe propriul sau canal. Liderul cultului aparea inconjurat mereu de femei tinere pe care le numea "pisoi", femei care erau adesea imbracate in tinute sumare, in timp ce exprima opinii cu privire la chestiuni religioase si politice.Oktar, 64 de ani, si sute de adepti ai sai au fost arestati in 2018, iar canalul sau TV a fost inchis.Cartea lui Oktar "Atlasul creatiei", care combate teoria evolutiei, afirmand ca toate formele de viata au fost create de Dumnezeu intr-o forma "perfecta", a fost zarita anul trecut pe un raft, in spatele presedintelui Bancii Centrale Europene Christine Lagarde , in timp ce vorbea la un summit online despre pandemia.Mii de exemplare gratuite ale cartii au fost trimise prin posta politicienilor, jurnalistilor si scolilor din intreaga lume. Lagarde nu a citit niciodata cartea, a spus o persoana din anturajul ei.Citeste si: