Lockdown prelungit pana pe 8 martie in Grecia

"Epidemiologii nostri au considerat necesara extinderea masurilor", a declarat vice-ministrul Protectiei civile Nikos Hardalias, la un an de la aparitia primului caz de Covid-19 in Grecia."Un an mai tarziu, inca ducem lupta (...) Nu vom da inapoi", a adaugat responsabilul vizibil emotionat in timpul unei conferinte de presa."Datorita vaccinurilor, libertatea nu este prea departe", a precizat el.Potrivit epidemiologistului Gikas Magiorkinis, membru in comitetul pentru coronavirus al Ministerului Sanatatii, internarile la terapie intensiva au crescut cu 12% saptamana aceasta.Grecia este supusa unuei izolari stricte de la inceputul lui noiembrie. Unele masuri au fost relaxate cu putin timp inainte de Craciun, dar restrictiile au fost reimpuse in februarie, in mod inegal in functie de gravitatea pandemiei din regiuni.Pandemia a ucis 6.400 de persoane in tara, unde au fost inregistrate 188.000 de cazuri.Peste 826.000 de persoane au fost deja vaccinate, dintr-o populatie de 10,7 milioane.