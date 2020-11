Lockdown-ul ii baga pe francezi in depresie. Irene Costelian: "Bugetele spitalelor de psihiatrie cresc de trei ori in perioada asta"

Noiembrie cu proteste in Franta

Nascuta in Romania, dar plecata in Franta inca din copilarie, jurnalista Irene Costelian, de la cotidianul Liberation, a vorbit cu Ziare.com despre provocarile cu care se confrunta patria sa de adoptie, despre succesele, dar si despre esecurile in lupta cu pandemia. A rezultat o imagine sumbra, a unei tari pana de curand prospera, dar care face fata tot mai greu crizei sanitare si economice.Deocamdata, nu putem vorbi de o relaxare in adevaratul sens al cuvantului. Dar sunt cateva semne. Din 28 noiembrie, se vor deschide magazinele neesentiale care au fost inchise timp de aproape o luna, iar deplasarile vor fi permise pe o raza de 20 de kilometri in jurul domiciliului. Vor urma si altele, dar totul gradual, in functie de cum evolueaza situatia sanitara.Fara prea mult entuziasm. Oamenii au obosit, sunt la capatul puterilor si se asteptau la niste masuri de relaxare mai ample. Sa nu mai spun, cea mai ciudata decizie e cea legata de Sarbatori. Atunci vei putea sa te duci la bunici, dar nu ai voie sa mananci la masa cu ei. Ciudat, nu? Astfel de decizii bizare provoaca nedumerire si nemultumiri.As spune ca e o atmosfera depresiva. Oamenii sunt disperati, economia e in scadere, lockdown-ul a promovat multa incertitudine si disperare in randul oamenilor. Am vazut ca ultimele cifre sunt inspaimantatoare! Sunt oameni care nu mai au din ce trai, mai ales cei care lucrau in restaurante si baruri. Circa 10 milioane de francezi se confrunta cu saracia, o cifra nemaiintalnita aici. Economia e inchisa, oamenii nu mai au bani, e multa disperare. De curand, ministrul Sanatatii a anuntat ca bugetul pentru spitalele si clinicile de psihiatrie va creste de trei ori. E enorm, asta arata ca oamenii sunt foarte grav afectati de acest lockdown, de criza.Nu, de data asta situatia este diferita. Niste asociatii au instalat migranti in piata Republicii din centrul Parisului si a intervenit politia sa-i impiedice. Drept pentru care niste oameni din asociatiile care ii sprijina pe migranti au sarit pe politisti si acum ii acuza de violente. Ministrul de Interne a cerut un raport complet in privinta asta.Sursele imaginilor sunt destul de controversate. Din moment ce ocupi spatiul public ilegal si refuzi sa-l eliberezi, nu este de mirare ca politistii au intervenit.Si au mai fost si protestele impotriva legii de securitate, dar nu au durat foarte mult, mai ales ca nu toti jurnalistii erau contra. Asta dupa ce autoritatile au modificat legea imaginiiAdica, jurnalistii din Franta vor putea filma si difuza scene violente in care sunt implicate fortele de ordine, dar numai cu conditia sa nu se vada fetele politistilor.Dupa ce in primavara s-a anuntat injectarea a 300 de miliarde de euro in economie, ministrul Economiei a anuntat ca va acorda ajutoare pentru intreprinderi care vor ajunge la 1,6 miliarde de euro lunar. Nu stiu daca vor fi suficiente, cifrele economice nu arata deloc bine, asa cum spuneam. In al doilea trimestru spuneau ca PIB-ul a scazut cu 14%, iar acum, dupa noul lockdown, vor fi noi scaderi. Asteptam concluziile la final de an, dar e clar ca va fi greu.