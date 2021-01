Lombardia este din nou in zona rosie de coronavirus, alaturi de Sicilia si Bolzano. Autoritatile ar putea declara carantina

Potrivit Corriere.it , in scenariul rosu intra Lombardia, Sicilia si Bolzano.Trei zone din Italia intra din nou in carantina incepand de luni, 18 ianuarie, anunta un purtator de cuvant al ministerului Sanatatii, conform Digi 24 Ministrul italian Roberto Speranza urmeaza sa semneze decretul prin care cele trei regiuni sunt incadrate in zona rosie. In functie de gravitatea situatiei epidemiologice, Italia este impartita in zone galbene, cu risc moderat, portocalii - risc mediu, sau rosu - risc ridicat. Situatia este reanalizata saptamanal de o comisie stiintifica.Circulatia este interzisa intre orele 22 si 5, centrele comerciale sunt inchise in weekend si de sarbatorile legale, iar barurile se inchid cel mai tarziu la ora 18, in toata tara.Guvernul italian a prelungit pana in 15 februarie interdictia de deplasare dintr-o regiune in alta. Statiunile de schi raman inchise pana la aceeasi data. Dupa 15 februarie, se vor putea redeschide muzeele, numai in zonele galbene si numai de luni pana vineri, cu un numar limitat de vizitatori.Salile de sport, piscinele publice si cinematografele nu vor fi deschise inainte de 5 martie.In Italia, unde bilantul de pana acum al epidemiei de coronavirus este de peste 80.000 de morti, continua campania de vaccinare; conform datelor oficiale, au fost administrate pana acum mai mult de 970.000 de doze de vaccin.Citeste si: