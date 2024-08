Londra va expulza orice imigrant ilegal suspect

Ministrul britanic de Interne, Jacqui Smith, analizeaza posibilitatea aplicarii unui plan dupa modelul italian, in virtutea caruia orice imigrant ilegal va fi expulzat fie si la simpla suspiciune a politiei ca reprezinta o amenintare la adresa sigurantei publice, anunta The News of the Wolrd.

Ministrul britanic al Imigratiei a ordonat acum o revizuire a legislatiei britanice, dupa ce a avut o convorbire privata cu Romano Prodi luna trecuta la o reuniune a ministrilor de interne din Uniunea Europeana.

"Ministrul britanic de Interne a cerut insarcinatului cu afaceri de la Roma sa-i trimita un raport despre reformele lui Prodi", a declarat o sursa cu rang inalt din Ministerul de Interne, citata de News of the World.

"In mod clar sunt probleme - Italia s-ar putea sa reuseasca sa-i scoata in afara granitelor, dar nimic nu-i opreste pe romani sa se intoarca imediat. Guvernul noastru trebuie sa rezolve problema aceasta. Doamna Smith crede ca ministrii de interne din Europa ar trebui sa lucreze impreuna la aceasta chestiune", a adaugat sursa citata.

Jacqui Smith (foto) este nerabdatoare sa copieze modelul de contracarare a imigratiei din Italia, unde legile au fost schimbate pentru a stavili proliferarea bandelor criminale de romani, mai scrie News of the World, care afirma ca premierul italian Romano Prodi s-a folosit de prerogativele unui decret de urgenta pentru a ordona ca orice suspect de crima sa fie deportat.

La 1 ianuarie 2008, Ministerul britanic de Interne va dezvalui o serie de masuri destinate sa arate ca ia in serios imigratia. In primul rand, fiecare vizitator strain in Marea Britanie va fi amprentat la plecare si la sosire. Apoi, toti cetatenii straini care locuiesc in Marea Britanie vor trebui sa aiba carti de identitate biometrice. Vor fi luate masuri suplimentare pentru a accelera procesul de deportare, inclusiv o posibila versiune a planului Prodi.

Guvernul este decis, de asemenea, sa continua politica pe baza de puncte cu ajutorul carora sunt evaluati imigrantii si numai celor care obtin un punctaj suficient li se va da viza.

Marea Britanie respecta cu strictete regulile europene care interzic guvernelor sa deporteze cetateni comunitari, cu exceptia cazurilor in care ei reprezinta un pericol grav la adresa securitatii.

Noile prerogative au devenit acum o prioritate urgenta, dupa valul de indignare publica starnit de numarul din ce in ce mai mare de imigranti. Un nou raport care va fi dat publicitatii saptamana viitoare va confirma ca populatia de imigranti a Marii Britanii creste cu mai mult de 200.000 de persoane pe an, in conditiile in care muncitorii calificati pleaca din Marea Britanie. Raportul va arata ca Marea Britanie are de doua ori mai multi imigranti la mia de locuitori decat America.

