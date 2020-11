Sara Luchian, romanca din proiectul Hyperloop: M-am simtit intotdeauna foarte legata de originile mele romanesti

Luchian marturiseste, intr-un interviu pentru Digi24 , ca a vizitat Romania in urma cu cativa ani si spune ca s-a simtit intotdeauna foarte legata de originile ei romanesti si de stramosi."Parintii mei sunt amandoi romani, au fost ingineri si au emigrat in Statele Unite cu doar cativa ani inainte ca eu sa ma nasc. Am crescut vorbind engleza si urmand cursurile scolilor de aici, dar m-am simtit intotdeauna foarte legata de originile mele romanesti si de stramosii mei. Chiar am vizitat Romania acum cativa ani", spune Luchian.Virgin Hyperloop a anuntat luni, 9 noiembrie, ca a testat prima calatorie cu pasageri, in desertul Nevada. O romanca testeaza proiectul Virgin Hyperloop, care vrea sa transporte oamenii in capsule cu 1.000 de kilometri pe ora.Sara Luchian, o tanara de origine romana, face parte din proiectul Virgin Hyperloop si a fost una dintre cele doua persoane care au testat duminica sistemul care isi propune sa revolutioneze transportul la sol. Sara Luchian este directoarea departamentului pentru satisfactia clientilor in cadrul proiectului Virgin HyperLoop.Nascuta din parinti romani fugiti din tara inainte de 1989, Sara Luchian a urmat 13 ani cursurile unei scoli publice din SUA, apoi a studiat sase ani in cadrul unor universitati americane de top: Harvard si Wharton."A fost senzational. A fost atat de palpitant. Si stiu ca mai degraba a fost impactul psihologic al momentului, stiind ca vom scrie istorie calatorind printr-un hyperloop, dar a fost si emotionant pentru acceleram destul de repede. A fost o calatorie foarte scurta, dar extrem de valoroasa si de neuitat. Fusesem avertizata ca drumul nu va fi foarte lin si ca ne vom opri brusc, pentru ca am accelerat atat de repede, dar a fost mult mai placut decat ma asteptam si foarte silentios", a mai spus Luchian in interviul acordat.Citeste si: Primele teste cu pasageri intr-o capsula Hyperloop au fost realizate in desertul Nevada. O romanca a testat proiectul care vrea sa transporte oamenii cu 1.000 km/ora