Lucrarea-manifest a lui Banksy dupa moarte lui George Floyd: Este o problema a albilor

Lucrarea a fost publicata in timp ce mii de britanici se adunau in centrul Londrei si in alte orase din Regat pentru a participa la proteste in care se cere oprirea actiunilor rasiste, scrie Reuters "Oamenii de culoare sunt abandonati de sistem. De sistemul alb", a scris Banksy, in descrierea postarii pe Instagram.Artistul compara situatia de acum cu o teava sparta care inunda apartamentul de jos. El spune ca e dreptul locatarilor de jos sa sparga usa apartamentului de sus sa repare teava."Asta este o problema a albilor si daca nu si-o rezolva singuri, cineva trebuie sa urce sa darame usa", spune Banksy.George Floyd a murit pe 25 mai, in urma unui "stop cardiorespirator" survenit in timp ce el era imobilizat de mai multi agenti ai Politiei, dupa cum a aratat raportul oficial al autopsiei.Imaginile in care se vede cum un politist sta cu genunchiul pe gatul barbatului de 46 de ani, in timp ce acesta spune ca nu poate sa mai respire, pana cand pur si simplu isi da ultima suflare, au revoltat intreaga lume, stanrnind ample proteste in SUA, dar si in multe dintre marile orase de pe glob.