Tehnologie germana pentru logistica vaccinurilor (DW)

Lupta impotriva pandemiei de coronavirus se duce in laboratoare, acolo unde se cauta si se testeaza substante microscopice pentru un vaccin. Livrarea si transportarea acestui vaccin va fi insa "cea mai mare si mai complexa operatiune logistica globala efectuata vreodata", dupa cum s-a exprimat federatia internationala de transport aerian IATA. Cateva firme germane joaca un rol-cheie in acest proces.De exemplu, la Mainz, compania Biontech. Firma germana relativ mica s-a aliat cu gigantul american Pfizer si a inregistrat un succes: cele doua companii partenere au facut in SUA cerere pentru aprobarea in regim de urgenta a primului vaccin anti-coronavirus. Omologarea ar putea veni chiar anul acesta.Biontech este in prima linie a luptei contra epidemiei, dar nu este singura companie germana implicata. La gasirea unui vaccin lucreaza si cercetatorii de la firma Curevac din Tubingen - sprijiniti financiar de investitorul Dietmar Hopp, fondatorul SAP, si de guvernul german. Curevac mai are ceva pana la depunerea cererii de omologare. Totusi, deja se preocupa intens de productia in masa a viitorului vaccin, la fel cum fac si concurentii sai.Este nevoie in acest sens de miliarde de flacoane din sticla speciala. Concernul Gerresheimer din Dusseldorf este unul din liderii de piata la nivel mondial in acest sector. La fel sunt expertii in sticla speciala de la firma Schott din Mainz. Trei sferturi din producatorii de vaccinuri care se afla in fazele unu sau doi de testare ar fi comandat deja fiolele speciale de la Schott, potrivit acestei companii. Iar pentru ca producatorii de vaccinuri au comandat din timp, nu vor exista nici dificultati de realizare a tuturor comenzilor. Sporirea productiei va aduce si profituri pe masura - firma din Mainz se asteapta la un volum de vanzari suplimentar de peste zece milioane de euro.Si pentru ca productia functioneaza deja la cote ridicate, Biontech si Pfizer sustin ca, odata cu omologarea vaccinului lor in SUA, ar putea incepe deja in doar cateva ore livrarile. Cele doua firme se afla in contact si cu autoritatile responsabile din Europa, Canada Japonia si Marea Britanie, fiind demarate de asemenea si acolo procedurile de omologare a vaccinului.La fel ca in Europa, si in celelalte regiuni autoritatile pot verifica rezultatele testelor clinice inca din timpul desfasurarii studiilor, deoarece firmele producatoare comunica permanent rezultatele intermediare ale cercetarii lor. In mod normal, companiile farmaceutice strang aceste date timp de luni si ani si le predau pe toate deodata autoritatilor sanitare la incheierea testelor.Dupa ce vaccinurile sunt omologate, este treaba distribuitorilor sa se ocupe de "cea mai mare si mai complexa operatiune logistica globala" si sa livreze miliardele de doze rapid si sigur oamenilor din intreaga lume. De aceea, si divizia cargo a Lufthansa se pregateste cu intensitate la Frankfurt pentru distribuirea in masa a vaccinurilor. Potrivit Lufthansa Cargo, se fac pregatiri atat pentru exporturi, cat si pentru importuri, pentru ca nu se stie deocamdata de unde vor veni primele vaccinuri.Intr-o pozitie de frunte se vede si Deutsche Post/DHL. Concernul din Bonn discuta in prezent cu guverne si autoritati si se pregateste de sarcina-mamut care urmeaza. Un studiu efectuat la comanda Deutsche Post a aratat ca aprovizionarea globala cu miliarde de doze de vaccin se poate compara cu o sarcina herculeana. Pentru livrarea celor 10 miliarde de doze estimate ca necesare pe termen mai lung ar fi nevoie de aproximativ 200.000 de palete de transport si de 15.000 de zboruri. "Acest demers nu va esua cu siguranta din cauza logisticii", s-a aratat increzator in urma cu cateva zile seful Deutsche Post, Frank Appel. Si asta pentru ca firmele de transport si distributie au deja o experienta de 20 de ani de colaborare cu companiile farmaceutice si de livrare a sensibilelor produse ale acestora - infrastructura necesara ar exista deci deja.Unul din aspectele problematice ale intregului proces: vaccinul anti-coronavirus produs de Biontech si Pfizer trebuie pastrat mereu la temperaturi cuprinse intre minus 70 si minus 80 de grade Celsius. Solutia este oferita si aici de anumite firme, precum va-Q-tec din Wurzburg, specializata in congelatoare capabile sa asigure temperaturi foarte scazute. Compania a anuntat in urma cu cateva zile un acord cu o companie farmaceutica, urmand a livra acesteia incepand cu primul trimestru al anului viitor 1000 de containere de transport ultraperformante. Si alti producatori de astfel de echipamente de racire se afla in negocieri avansate cu firmele farmaceutice. "Intelegerea incheiata acum este cea mai ampla din intreaga istorie de 20 de ani a companiei noastre si una din cele mai mari din intreaga bransa", a declarat seful si fondatorul va-Q-tec, Joachim Kuhn. In orasul Tuttlingen, firma Binder produce congelatoarele speciale necesare, folosite de regula de laboratoarele de cercetare medicala. In ultimele saptamani, firma din Tuttlingen, lider de piata la nivel mondial, si-a triplat productia.Nu in cele din urma, va fi nevoie si de ustensile medicale pentru vaccinarea oamenilor. B. Braun din Hessa joaca aici un rol decisiv. "Numerosi producatori de vaccinuri si multe guverne cer acum seringi si canule, precum si alte produse folosite pentru vaccinare si se asigura astfel ca vor beneficia de stocurile necesare", a declarat pentru DW Frank Kirchner. El este seful companiei B. Braun Deutschland.Pe langa seringi de unica folosinta si canule, firma amintita fabrica si produse folosite in general in combaterea pandemiei, precum dezinfectanti, manusi medicale, alte dotari de protectie destinate personalului medical si sanitar. In prezent, B. Braun utilizeaza planuri de lucru conform carora vaccinarea de masa impotriva coronavirusului ar urma sa inceapa din 15 decembrie.