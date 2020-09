Un oficial iranian avertizeaza puterile straine sa nu se amestece in cazul luptatorului condamnat la moarte si executat

"Ambasadele straine nu ar trebui sa devina portavocea grupurilor de opozitie iraniene si ar trebui cel putin sa adere la normele diplomatice", a declarat Ali Bagheri, sef adjunct al biroului pentru relatii internationale in cadrul ministerului."Presiunea din strainatate" nu va submina nici justitia iraniana si nici legile islamice care guverneaza tara, a spus el, in comentarii preluate de agentia de presa de stat IRNA.Inaltul oficial nu l-a mentionat pe Afkari pe nume si nici ambasadele la care se referea.Tanarul de 27 de ani a fost executat sambata la inchisoarea Adel-Abad din orasul Shiraz in sudul Iranului. Potrivit autoritatilor legale iraniene, Afkari a ucis un ofiter de securitate in timpul unei demonstratii ce a avut loc acolo in 2018.Potrivit Iranului, el si-ar fi marturisit fapta, dar sportivul, familia si organizatiile pentru drepturile omului au declarat ca marturia crimei i-a fost smulsa sub tortura.Afkari a fost inmormantat duminica pe fondul unor masuri stricte de securitate si familiei sale nu i s-a permis sa participe la inmormantare.