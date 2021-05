Pierderi grele in randul talibanilor dupa lupte cu fortele guvernamentale afgane

Talibanii si fortele guvernamentale s-au confruntat in mai multe provincii, inclusiv in fostul bastion insurgent din Kandahar, unde armata SUA a desfasurat sambata o "lovitura de precizie".Alti 52 de luptatori talibani au fost raniti in ciocniri, a asigurat ministerul intr-un comunicat, fara a preciza pierderile suferite de fortele guvernamentale.Talibanii nu au facut niciun comentariu referitor la lupte, dar este cunoscut faptul ca ambele parti exagereaza pierderile pe care le produc taberei opuse.Luptele au continuat fara oprire in ultimele luni, in conditiile in care eforturile de pace pentru a pune capat celor 20 de ani de conflict au esuat.Armata SUA a inceput oficial sambata sa-si retraga din Afganistan ultimii 2.500 de militari din aceasta tara, asa cum a ordonat presedintele Joe Biden luna trecuta.Responsabilii americani de la fata locului spun ca retragerea a inceput cu cateva zile inainte de 1 mai - termen-limita convenit intre Washington si talibani anul trecut pentru a finaliza retragerea. Plecarea tuturor fortelor americane va fi finalizata inainte de a 20-a comemorare a atacurilor din 11 septembrie 2001 din SUA.Armata americana a anuntat sambata ca a efectuat o "lovitura de precizie" dupa ce una dintre bazele sale de pe aerodromul din Kandahar "a fost tinta unor tiruri indirecte" care nu au provocat pagube.Atacul, care nu a fost revendicat, s-a produs intr-un moment in care talibanii insista ca armata SUA a incalcat acordul semnat anul trecut prin faptul ca nu a finalizat retragerea trupelor sale inainte de 1 mai."Acest lucru, in principiu, permite mujahedinilor nostri sa ia masuri adecvate impotriva fortelor invadatoare", a declarat pentru AFP Mohammed Naeem, purtator de cuvant al talibanilor.De la incheierea acordului de retragere a SUA, talibanii nu au lovit direct trupele straine, dar au atacat fortele guvernamentale in zone rurale si au desfasurat o campanie de teroare in zonele urbane, prin intermediul atentatelor.