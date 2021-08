Luxemburg refuză să ofere licență pe propriul teritoriu canalului de televiziune rusesc RT

"Serviciul pentru media, comunicaţii şi domeniul digital a apreciat că Luxemburgul nu are jurisdicţia competentă pentru 'RT în limba germană' întrucât criteriile tehnice nu sunt îndeplinite", potrivit unui comunicat publicat sâmbătă de biroul premierului luxemburghez Xavier Bettel."Deoarece difuzorul dispune de un birou în Germania, unde se află o parte semnificativă a salariaţilor implicaţi în producerea serviciilor audiovizuale, 'RT în limba germană' trebuie să fie plasată sub jurisdicţia Republicii Federale Germane", conform documentului.Canalul RT, plasat sub controlul direct al Kremlinului, a cerut Luxemburgului licenţa de difuzare prin satelit în iunie, cu scopul de a ocoli legislaţia germană care interzice acordarea unei licenţe audiovizuale presei străine deţinută de un stat."Guvernul luxemburghez dispune de o anumită latitudine pentru a refuza o cerere. El a ales să considere că nu este competent teritorial în măsura în care ansamblul mijloacelor RT sunt la Berlin", a declarat preşedintele autorităţii independente audiovizuale a Marelui Ducat, Thierry Hoscheit, intervievat de AFP.RT a indicat într-un comunicat că a primit răspunsul autorităţilor luxemburgheze şi că avocaţii săi "examinează scrisoarea pentru a decide demersuri viitoare" de întreprins.RT, care emite şi în limbile engleză, franceză şi spaniolă, este considerat ca făcând parte din eforturile de propagandă desfăşurate de Kremlin pe plan internaţional.