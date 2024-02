Macedonia, presata de NATO sa ajunga la un acord cu Grecia

Secretarul general al NATO, Jaap de Hoop Scheffer, a presat Macedonia, luni, astfel incat sa rezolve diferendul cu Grecia pe tema numelui, daca doreste sa fie invitata sa inceapa negocierile de aderare cu NATO, informeaza AFP.

"Grecia este un membru istoric al NATO, natiunile candidate la aderare nu sunt si este o diferenta de baza", a spus el, dupa o intalnire cu ministrul elen de Externe, Dora Bakoyannis (foto).

"Portile NATO sunt deschise, dar natiunile candidate trebuie sa accepte jocul. Este clar ca invitatiile nu vor fi lansate decat daca cele 26 state membre sunt de acord, pentru ca, asa cum stiti, NATO functioneaza pe principiul consensului", a subliniat el.

Macedonia, ca si Albania si Croatia, spera sa primeasca invitatia de aderare la summitul de la Bucuresti din 2-4 aprilie. Insa Grecia a spus ca va face uz de dreptul de veto, daca nu se ajunge la un compromis pe tema numelui Macedoniei pana la summit.

Atena blocheaza din 1991 recunoasterea internationala a Macedoniei sub acest nume, considerand ca termenul tine strict de patrimoniul elen. Tara a fost primita in 1993 in ONU sub numele provizoriu "Fosta republica iugoslava Macedonia".

Luni, premierul elen Costas Karamanlis a reiterat amenintarea cu veto, daca Skopje nu renunta "la intransigenta sa sterila".