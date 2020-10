VIDEO Ruinele incase de la Machu Picchu s-au deschis pentru un singur turist. "Norocosul" e un japonez blocat in Peru de 7 luni

Niponul a primit aceasta permisiune speciala de a vizita ruinele incase de la Machu Picchu ca urmare a faptului ca a fost blocat in tara sud-americana incepand din luna martie, din cauza restrictiilor de calatorie. Takayama sosise in Peru cu gandul de a sta cateva zile, dar pandemia cu coronavirus i-a dat planurile peste cap. Mai mult, pe langa faptul ca nu reusise sa ajunga la Machu Pichu, japonezul nici n-a mai izbutit sa se intoarca acasa, ramanand blocat in orasul Aguas Calientes.Ca urmare, autoritatile din Peru au decis sa-l rasplateasca pe Takayama, ministrul culturii Alejandro Neyra acordandu-i permisiunea de a intra in interiorul celebrului sat incas inainte de a se intoarce in Japonia . "A venit la noi in tara pentru a-si indeplini visul", s-a justificat oficialul peruan.Ajuns in varful muntelui din Machu Picchu, Takayama n-a ramas dator si a postat pe retele sociale un filmulet in care isi exprima multumirea si admiratia.Conform ultimelor estimari, cel mai cunoscut obiectiv turistic din Peru isi va deschide portile, la o capacitate de numai 30 la suta, in luna noiembrie.