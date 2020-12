Macron se felicita cu privire la acordul post-Brexit; "Unitatea si fermitatea natiunilor europene au dat roade"

"Ne vom asigura ca asa stau lucrurile", avertizeaza el."Unitatea si fermitatea europene au dat roade", se felicita in acest mesaj postat pe Twitter Macron."Europa avanseaza si se poate uita catre viitor unita, suverana si puternica", apreciaza seful statului francez."Multumim, Michel Barnier, pentru tenacitatea de care ati dat dovada si pentru angajamentul dumneavoastra in aparrarea intereselor europene si unitatea lor", adauga presedintele Republicii franceze in alt mesaj, in care ii aduce un omagiu fostului ministru si eurodeputat francez, care a devenit negociatorul-sef UE al Brexitului."Multumita dumneavoastra si Ursulei von der Leyen, solidaritatea europeana si-a demonstrat forta", conchide Macron, care saluta de aceasta data actiunea presedintei Comisiei Europene.