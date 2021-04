Schimb de replici pe Twitter intre Emmanuel Macron si Selena Gomez pe tema vaccinarii

Cantareata vrea ca toate tarile lumii sa aiba acces la serul pentru Sars-Cov-2, in special cele sarace, asa ca a lansat un apel pe reteaua sociala catre cei mai puternici oameni ai lumii.Selena Gomez l-a etichetat pe Macron , dar a transmis ca mesajul este si pentru alti lideri ai grupului G7, potrivit parismatch.fr "Va rog sa veniti alaturi de mine si sa trimiteti un mesaj catre @EmmanuelMacron din Franta si altor lideri # G7 cerandu-le sa se angajeze sa trimita bani sau doze de vaccin pentru a-i ajuta pe toti din intreaga lume sa lupte impotriva pandemiei COVID-19. #VaxLive", se arata in mesajul cantaretei.Imediat a venit si raspunsul lui Emmanuel Macron. "Draga Selena, iti multumesc ca ai grija ca acest mesaj crucial sa ajunga la toti liderii. Franta deja a inceput sa trimita primele doze de vaccin in Africa ", arata presedintele, care spune ca acesta este doar inceputul.In iunie 2017, si cantareata Rihanna i-a trimis un mesaj lui Emmanuel Macron pe Twitter pe tema educatiei. Dupa cateva saptamani, Rihanna a fost primita la Palatul Elysee de Emmanuel si Brigitte Macron.