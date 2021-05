Macron cere o reanalizare a relatiilor UE cu Rusia, deoarece sanctiunile "nu mai sunt eficiente"

Presedintele francez Emmanuel Macron considera ca Uniunea Europeana (UE) are nevoie de o "reasezare foarte profunda" a relatiei sale cu Rusia si ca "politica sanctiunilor" si-a atins "limitele" atat impotriva Moscovei, cat si Belarusului, relateaza AFP.Macron ii indeamna pe europeni sa nu mai fie "doar reactivi", ci "sa defineasca o strategie pe termen scurt, mediu si lung" cu privire la Rusia."Politica sanctiunilor preogresive in situatii inghetate nu mai este o politica eficienta", a subliniat Macron marti, intr-o conferinta de presa, dupa summitul european.Macron raspundea astfel unei intrebari despre impactul sanctiunilor europene impuse Belarusului, in urma deturnarii unui avion de linie Ryanair, cu scopul arestarii unui opozant, Roman Protasevici, insa si cu privire la sanctiunile impuse Rusiei in vederea eliberarii opozantului politic rus Aleksei Navalnii - care nu au condus la vreun rezultat pana in prezent."Ceea ce spuneti este foarte corect, dar va ganditi la alt tip de masuri?", i-a replicat presedintele francez unui jurnalist."Nu este usor de spus ce sa facem dupa aceea. Declansam un conflict armat in aceste cazuri?", a continuat el ironic.Macron a recunoscut insa "efcienta relativa a dispozitiilor pe care le-am adoptat in ultimii ani". Consiliul European a cerut Comisiei Europene (CE) sa intocmeasca un raport cuprivire la modul in care sa se raspunda "in vederea unei structurari a acestei relatii, astfel incat sa ne putem marca unitatea in fata provocarilor succesive (ale Rusiei) si sa mentinem coerenta cuplului dialog-exigente", a anuntat el.O majoritate a statelor membre doresc o "reasezare profunda" a relatiilor UE-Rusia, a mai anuntat Macron.In ceea ce priveste interdictiile vizand spatiul aerian belarus, adoptate marti cu scopul de a obtine o eliberare a opoantului Roman Protasevici, "oare vor fi suficiente? Nu stiu ce sa va spun azi", a recunoscut seful statului francez.Insa, a subliniat el, referindu-se la Rusia, "cred ca ne aflam intr-un moment al adevarului in relatia noastra cu Rusia, care trebuie sa ne conduca sa regandim termenii tensiunii pe care decidem sa o instalam"."Asadar, in opinia mea, este vorba doar despre o etapa", a conchis Macron, referindu-se la sanctiuni.