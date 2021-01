Madridul inghetat se pregateste de cea mai puternica ninsoare din ultimele decenii

Astfel de evenimente sunt rare in regiune si risca sa perturbe viata de zi cu zi si traficul, survenind intr-un moment in care numeroase persoane se intorc acasa dupa vacantele de Craciun si Anul Nou. Anul acesta, insa, traficul este mai putin intens decat de obicei, pe fondul restrictiilor impuse pentru combaterea pandemiei de coronavirus.In timp ce a inceput sa ninga abundent, autoritatile au anuntat ca parcurile mari din Madrid, inclusiv faimosul Retiro de langa Muzeul Prado, vor fi inchise incepand de vineri dupa-amiaza ca masura de precautie.In conditiile in care este prognozata acumularea unui strat de zapada de pana la 20 de centimetri in 24 ore, iar temperaturile se preconizeaza ca vor oscila in jurul valorii de zero grade Celsius mare parte din zi, sudul regiunii Madrid, inclusiv capitala, se afla sub cel mai inalt nivel de alerta, pentru prima data de la crearea acestui sistem, in 2007.Ruben del Campo, purtator de cuvant al Agentiei Nationale de Meteorologie, a declarat ca orasul se va confrunta probabil cu cea mai puternica ninsoare din secolul XXI. "Poate ca ar trebui sa ne intoarcem la ninsoarea din februarie 1984 sau la cea din martie 1971 pentru a gasi precedente similare, in cazul in care previziunile la care ne asteptam sunt corecte", a adaugat el.Un strat subtire de zapada a acoperit Madridul joi, la o zi dupa ce Spania a inregistrat cea mai scazuta temperatura consemnata vreodata in Peninsula Iberica, de minus 34,1 grade Celsius, in nord, in Muntii Pirinei.Furtuna Philomena avanseaza pe teritoriul Spaniei dupa ce a afectat Insulele Canare, cu vant puternic si ploaie.In Gran Canaria, un feribot cu 59 de pasageri la bord si 17 membri ai echipajului a esuat joi seara din cauza vantului puternic, la intrare in portul Agaete. Vineri, Garda de Coasta a efectuat operatiuni de remorcare a feribotului in port, pasagerii si echipajul aflati inca la bord fiind nevatamati.