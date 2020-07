MAE: 12 romani angajati ai unei companii din Berlin, confirmati cu coronavirus, au parasit spitalul

Potrivit MAE, 50 de angajati ai companiei germane au fost testati, iar printre persoanele confirmate pozitiv se regasesc si 12 cetateni romani. Starea de sanatate a tuturor persoanelor diagnosticate este in prezent buna, acestia prezentand simptome usoare, arata sursa citata.MAE mentioneaza ca cei 12 cetateni romani infectati locuiesc intr-un spatiu de cazare din afara orasului Berlin, alaturi de alti sapte lucratori romani. In acest context, autoritatile locale au dispus plasarea in carantina a tuturor persoanelor cazate in locul respectiv, in vederea limitarii riscului de raspandire a infectiei, angajatorul asigurand aprovizionarea cu cele necesare pe perioada carantinei.Totodata, autoritatile locale au informat misiunea diplomatica romana cu privire la parasirea locatiei de carantina de catre patru cetateni romani, dintre care trei confirmati pozitiv. La acest moment, autoritatile germane intreprind demersuri pentru identificarea acestora. MAE mentioneaza ca nerespectarea masurii carantinei poate fi sanctionata cu amenda sau inchisoare, in conformitate cu legislatia germana.In context, MAE precizeaza ca, pana la acest moment, la nivelul Ambasadei Romaniei la Berlin nu au fost receptionate solicitari de asistenta consulara din partea cetatenilor romani care isi desfasoara activitatea in cadrul acestei companii.Ambasada Romaniei la Berlin continua dialogul cu autoritatile locale si este pregatita sa acorde asistenta consulara, conform competentelor legale si cu stricta respectare a masurilor adoptate de autoritatile germane in contextul pandemiei de COVID-19.MAE reaminteste ca cetatenii romani care se afla pe teritoriul Republicii Federale Germania pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Berlin: + 49 30 21239555, + 49 30 21239514, + 49 30 21239516, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de urgenta, sau la numarul de telefon de urgenta al ambasadei: +49 160 157 9938.