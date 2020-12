Maghiarii se grabesc cu vaccinarea anti-COVID. Ungaria a inceput inca de azi intreaga operatiune

Ungaria a primit primul transport de vaccin anti-coronavirus sambata dimineata, iar dozele ajung pentru vaccinarea a 4.875 de oameni, a relatat agentia publica MTI. Vaccinurile au fost transportate la Budapesta sub escorta politiei."Am inceput vaccinarea personalului medical, potrivit unui plan prestabilit", a declarat un purtator de cuvant al guvernului, sub forma de raspuns la intrebarile adresate de Reuters.Primele vaccinuri sunt livrate la principalul centru anti-COVID-19 din Budapesta, Spitalul Central Del-Pest, iar dupa-amiaza alte doze vor ajunge la inca un spital important din Budapesta, a relatat MTI.Incepand de duminica, numeroase tari din UE - printre care Franta, Germania, Italia, Austria, Portugalia si Spania - intentioneaza sa inceapa vaccinarea in masa.CITESTE SI: