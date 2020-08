Magnatul de presa Jimmy Lai, activist pro-democratie si critic al regimului de la Beijin, arestat in Hong Kong in baza noii legi privind securitatea nationala

"Jimmy Lai este arestat in acest moment pentru coluziune cu puteri straine", a scris luni dimineata devreme Mark Simon, director executiv in cadrul companiei media Next Digital ce apartine lui Lai si care publica tabloidul local Apple Daily.AFP adauga, citand o sursa din politie, ca un motiv suplimentar al arestarii magnatului de presa din Hong Kong ar fi si frauda.Lai a fost unul din cei mai proeminenti activisti in favoarea democratiei din Hong Kong si un critic fervent al regimului de la Beijing, care a impus pe 30 iunie o noua lege privind securitatea nationala, demers puternic criticat de tarile occidentale.Noua lege de securitate pedepseste tot ceea ce China considera a fi acte de subversiune, secesiune, terorism si coluziune cu forte straine cu pedepse ce merg pana la inchisoare pe viata.Criticii acestei noi legi considera ca prevederile sale strivesc libertatile cetatenilor care locuiesc in acest oras semiautonom, in timp ce sustinatorii sai afirma ca aplicarea sa va aduce stabilitate in insula dupa protestele prelungite de anul trecut in favoarea democratiei.Lai a mai fost arestat in acest an, alaturi de alti activisti de frunte, sub acuzatia ca a participat la protestele neautorizate de anul trecut.Intr-un interviu acordat Reuters in luna mai, Lai a declarat ca va ramana in Hong Kong si va continua sa lupte pentru democratie, constient fiind ca urmeaza sa fie una din tintele noii legislatii in domeniul securitatii.