Magnatul media chinez Jimmy Lai, condamnat la o noua pedeapsa cu inchisoarea. Ce au descoperit anchetatorii

Lai, aflat in prezent in detentie pentru ca a participat si la alte manifestatii, a fost condamnat la 14 luni de inchisoare pentru ca a organizat si participat la o reuniune pe 1 octombrie 2019. El a pledat vinovat.Alte sapte personalitati ale miscarii pro-democratie, printre care Figo Chan, 25 de ani, si fostii deputati Lee Cheuk-yan si Leung Kwok-hung, au fost condamnati de asemenea la noi pedepse.Acest val de condamnari ilustreaza inca o data implacabila represiune chineza asupra teritoriului semiautonom, subliniaza AFP.Pe 1 octombrie 2019, de Ziua Nationala a Chinei, militanti radicali si fortele de ordine s-au infruntat de o maniera extrem de violenta in marja manifestatiei care s-a derulat in general in mod pasnic si la care au participat si militantii condamnati. Beijingul a resimtit ca o lovitura participarea masiva a populatiei la aceasta manifestatie, in timp ce guvernul chinez celebra 70 de ani de regim.Popularitatea miscarii de contestare s-a tradus la urne prin triumful opozitiei in alegerile locale din noiembrie 2019. Insa la inceputul lui 2020 miscarea a incetinit brusc, sub efectul cumulat al restrictiilor asupra adunarilor publice in contextul pandemiei de coronavirus si al miilor de arestari, dar si al unei oarecare oboseli a manifestantilor.Exceptand abandonarea legii controversate asupra extradarilor care a declansat de fapt miscarea de contestare, manifestantii nu au obtinut nimic, iar puterea chineza si-a reimpus in 2020 autoritatea in regiunea turbulenta, in special prin intermediul legii asupra securitatii nationale.Acum, nicio manifestatie nu mai este posibila in Hong Kong si, sub pretextul pandemiei de coronavirus, autoritatile au amanat cu un an alegerile legislative in care opozitia avea toate sansele sa-si vada aprobata popularitatea luptei sale.