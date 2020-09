Mai multe persoane au fost injunghiate in Birmingham. Politia ii cauta pe atacatori

Politia a catalogat injunghierile drept un "incident major". Insa nu a putut preciza momentan numarul persoanelor ranite si nici cat de grava este starea lor de sanatate, conform BBC Intr-un comunicat de presa, politia a indicat ca a primit un apel la orea locala 00:30 (23:30 GMT) cu privire la injunghierea unei persoane in centrul orasului Birmingham (centrul Angliei), iar ulterior a fost anuntata ca fapte similare au mai avut loc la scurt timp de la primul apel."Putem confirma ca in jurul orei 12:30 (duminica, 6 septembrie) am fost chemati dupa o injunghiere in centrul orasului Birmingham. Am ajuns imediat, impreuna cu colegii de la serviciul de ambulanta. In scurt timp, o serie de alte injunghieri au fost raportate in zona.Suntem siguri ca sunt mai multe persoane ranite, insa in acest moment nu suntem in masura sa spunem cate sunt sau cat de grava este starea lor. Cu toate acestea, toate serviciile de urgenta lucreaza impreuna la fata locului si se asigura ca cei raniti primesc ingrijiri medicale", au transmis autoritatile.Politia a mai precizat ca s-au organizat filtre rutiere pentru a-i gasi pe atacatori, iar numarul fortelor de ordine din oras a fost suplimentat.Oamneii sunt sfatuiti sa ramana departe de locul agresiunilor si fie vigilenti.Citeste si: