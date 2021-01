Credinciosii bulgari au sfidat orice restrictii impuse de Boboteaza. "Am incercat sa nu tinem ritualul, dar nu a fost posibil"

In cadrul acestui ritual popular, preotii ortodocsi arunca un crucifix in apele unui lac sau rau, iar persoana care il aduce inapoi la mal va fi, potrivit credintei, eliberata de spiritele rele si va fi sanatoasa tot anul, informeaza Reuters.In ciuda apelurilor lansate de autoritati de a anula evenimentul, circa 70 de barbati din Kalofer au luat parte la ritual, in timp ce alte zeci de persoane s-au adunat pe malurile raului pentru a privi."Am incercat... sa nu-l tinem, dar nu a fost posibil. Chiar daca nu ii ajutam, l-ar fi facut oricum", a spus primarul orasului Kalofer, Rumen Stoyanov. "Este un eveniment important pentru comunitate... Am incercat sa limitam accesul, dar nu am reusit".Dupa recuperarea crucifixului, barbatii s-au prins de umeri unul pe celalalt, au cantat si au dansat in cerc pe muzica de tobe si cimpoi.Evenimentul din Kalofer a suscitat dezbateri intense pe retelele de socializare, existand voci care l-au incurajat, dar si voci care au solicitat ca participantii si municipalitatea sa fie amendati pentru incalcarea regulilor care, spun acestia, ar putea duce la infectari cu coronavirus.Si credinciosii din Grecia au sfidat interdictiile referitoare la reuniuni publice pentru a marca una dintre cele mai importante sarbatori religioase din Biserica Ortodoxa Rasariteana, care comemoreaza Botezul lui Iisus si aparitia Sfintei Treimi.Bulgaria, care a inregistrat al doilea cel mai mare bilant de decese pe cap de locuitor din cauza COVID-19 in Uniunea Europeana, a reusit sa limiteze cresterea numarului de infectari dupa ce a inchis scolile, restaurantele si a interzis adunarile publice numeroase incepand cu sfarsitul lui noiembrie.Miercuri, acest stat din Balcani a raportat 1.310 de cazuri noi - bilantul total ajungand la 205.390 - si 7.902 decese.Citeste si: