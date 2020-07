Mai putine locuri in gondolele venetiene din cauza turistilor supraponderali

"Are legatura cu greutatea medie a unui turist dar si cu faptul ca apele de pe canale sunt din ce in ce mai agitate din cauza traficului barcilor cu motor", a explicat Roberto Luppi, fostul presedinte al gondolierilor venetieni. Acesta a subliniat ca masura adoptata de autoritati nu are drept scop sa creasca veniturile gondolierilor ci sa le usureze munca prin facilitarea manevrabilitatii celebrelor barci negre, oferind mai multa securitate clientilor.Adoptat la inceputul lunii in consiliul municipal, noul regulament dispune ca doar cinci persoane, in loc de sase pana acum, vor fi autorizate sa urce la bordul unei gondole 'da nolo' (o ambarcatiune traditionala care poate fi inchiriata in regim privat). De asemenea, in cazul ambarcatiunilor de mari dimensiuni, denumite gondole 'da parada', un serviciu municipal care traverseaza Canal Grande, doar 12 persoane (in loc de 14 pana acum) vor putea sa urce la bord in acelasi timp."Din cauza turistilor supraponderali, atunci cand este plina, ambarcatiunea se afunda si ia apa. Sa inaintezi cu mai mult de o jumatate de tona mobila la bord este periculos", explica pentru cotidianul La Repubblica, Raoul Roveratto, un responsabil local al gondolierilor.Consiliul municipal din Venetia are in vedere si majorarea numarului de licente acordate gondolierilor, de la 433 la 440.Potrivit noului regulament, aceasta licenta va putea fi transmisa in cadrul aceleasi familii, fara ca nou titular sa fie nevoit sa treaca examenul, cu conditia sa poata atesta ca are o experienta de patru ani in navigatia pe gondola familiala.Lipsiti mult timp de vizitatori din cauza crizei sanitare, precum si dupa inundatiile istorice de la finalul lui 2019, care au dat o lovitura turismului, gondolierii venetieni au inregistrat in ultimele luni o diminuare drastica a activitatii lor.