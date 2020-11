Maia Sandu a votat "pentru o Moldova de care cu totii sa fim mandri"

"Dragi cetateni, astazi este ziua voastra, astazi toata puterea este in mainile voastre. Azi aveti puterea sa ii pedepsiti pe cei care v-au mintit, v-au furat, pe cei care v-au saracit sau v-au alungat de acasa. Astazi, noi decidem cum va pasi Republica Moldova in urmatorul deceniu. Dar pentru asta trebuie sa iesim la vot. Am votat pentru schimbare, pentru o Moldova care se uita cu incredere la ziua de maine. Eu am votat pentru o Moldova de care cu totii sa fim mandri. Dragi cetateni, iesiti cu totii la vot!", a indemnat Maia Sandu la iesirea din sectia de votare.Candidata PAS sustine ca deja a primit informatii cu privire la o serie de nereguli in desfasurarea procesului de votare."Au fost semnalate mai multe cazuri in care sistemul electronic nu functioneaza si apelul meu catre CEC este ca totul sa se faca normal. Atentie maxima din partea tuturor cetatenilor, a observatorilor sa isi indeplineasca toate sarcinile cu maxima responsabilitate", a mai spus Sandu.Citeste si: