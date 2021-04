Exercitiu de forta a marinei ruse din Marea Neagra in intampinarea navelor de razboi trimise de Statele Unite. Situatia din Ucraina devine tot mai tensionata VIDEO

Exercitiul naval rusesc implica nave de suprafata din flota Rusiei de la Marea Neagra, cu baza la Sevastopol (in Crimeea ), precum si elicoptere si avioane. La exercitii va fi testata puterea de foc asupra tintelor aflate la sol si in aer, scrie defenceromania.ro Doua nave de razboi americane urmeaza sa soseasca in Marea Neagra in aceasta saptamana, in contextul in care Washingtonul si NATO au tras un semnal de alarma ca urmare a faptului ca Rusia a comasat un numar mare de militari in apropiere de granita cu Ucraina si in Crimeea.La randul lor, fortele armate ucrainene au simulat respingerea unui atac cu tancuri si artilerie in apropierea Crimeii. Reuters aminteste ca exercitiul are loc dupa o convorbire telefonica intre presedintele american Joe Biden si omologul sau rus Vladimir Putin , unde liderul de la Casa Alba a abordat subiectul comasarii de trupe ruse in apropiere de estul Ucrainei si in Crimeea."Tancuri si unitati de artilerie subordonate Comandamentului Fortelor Armate din Ucraina (FAU) se antreneaza in conditii de lupta", a declarat general locotenentul armatei ucrainene Serghei Naiev, comandantul FAU, intr-o nota postata pe Facebook Comandantul ucrainean, care nu a precizat cati militari au fost implicati in manevre, a informat ca artileria si tancurile care indeplinesc misiuni "de-a lungul frontierei cu teritoriul temporar ocupat Crimeea" au avansat "cu scopul de a contracara ofensiva inamicului virtual".Armata ucraineana a postat o inregistrare video cu manevrele, pe un fundal de muzica rock, in care puteau fi vazute tancuri in formatie si militari care manevrau elemente de artilerie.Potrivit unui comunicat al ministerului rus al Apararii, deplasarea a 15 nave - intre care trei canoniere si opt nave rapide de desant - face parte din procedura "de rutina" de trecere in revista a capacitatilor fortelor armate ruse la incheierea sezonului de iarna.Rusia a desfasurat intre 15.000 si 25.000 de militari in peninsula Crimeea si la frontiera cu Ucraina, potrivit estimarilor Statelor Unite, a indicat miercuri insarcinatul cu afaceri al SUA, Courtney Austrian, in cadrul unei reuniuni a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), la Viena, transmite dpa, citata de Adevarul.ro Moscova a anexat peninsula Crimeea dupa un referendum controversat in 2014. Guvernele occidentale considera in continuare Crimeea drept parte a teritoriului ucrainean.Dronele SUA au oferit Ucrainei o imagine clara cu dispozitivul militar al Rusiei de la frontieraIn ultimele saptamani, Ministerul rus al Apararii a concentrat in mod deschis trupe la frontiera cu Ucraina. In prezent, unitatile de lupta rusesti sunt desfasurate in Regiunile Smolensk, Voronezh, Rostov si in Peninsula Crimeea.Potrivit sursei citate, dupa mai multe misiuni de cercetare efectuate cu drone strategice americane RQ-4B Global Hawk deasupra liniei de demarcatie din Donbas si predarea informatiilor obtinute catre Ministerul ucrainean al Apararii, la Kiev a fost actualizata harta cu fortele ruse de la frontiera comuna, sustine agentia rusa de presa Interfax-AVN.