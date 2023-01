Manifestatie a liderilor opozitiei din Georgia

Aproape 300 de membri ai opozitiei din Georgia, sustinatori ai candidatului la presedintie, Levan Gaceciladze, care contesta rezultatele alegerilor de sambata, au manifestat miercuri in fata televiziunii publice, cerand dreptul de a se exprima in direct, relateaza NewsIn.

Pe afisele lor se putea citi "Nu credem!" in rezultatele alegerilor anticipate, potrivit carora actualul presedinte a castigat cu 52,21% din voturi.

"Organizam aceasta manifestatie si intram in greva foamei pentru ca opozitia sa se poata exprima in direct la televiziune", a declarat Salome Zurabisvili, lider al opozitiei si fost sef al diplomatiei georgiene. Fostul Ministru de Externe a cerut din nou organizarea unui al doilea tur de scrutin, afirmand ca 15.000 de voturi au fost fraudate, in favoarea lui Saakasvili.

Marti Zurabisvili vorbise despre 10.000 de "voturi furate", formuland un ultimatum al opozitiei: "Un al doilea tur, anuntat pana duminica sau toata Georgia iese in strada". Miercuri, fostul ministru de externe s-a declarat sceptica fata de un eventual castig de cauza in justitie pentru fraudele suspectate de opozitie, dar a exclus "o revolutie".

Levan Gaceciladze a declarat totusi ca el nu va intra in greva foamei pentru ca "nu trebuie sa fie slabit".

