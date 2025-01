Manifestatie pro-Tibet la Bruxelles

Circa 300 de persoane au manifestat duminica la Bruxelles impotriva represiunii lansate de autoritatile chineze in Tibet, cerand boicotarea Jocurilor Olimpice de la Beijing de catre statele occidentale, relateaza AFP.

Manifestantii s-au adunat in fata Palatului Justitiei de la Bruxelles incepand cu ora locala 09.30 pana la ora 12.30, cu drapeluri tibetane si pancarte pe care erau slogane scrise in limba engleza: "Traiasca Dalai Lama", "Opriti crimele in Tibet" sau "China trebuie sa respecte drepturile omului".

Dupa rugaciunea facuta pentru victimele represiunii din Tibet, organizatorii au cerut, intr-un discurs lung, boicotarea Jocurilor Olimpice de la Beijing. "O tara care nu respecta drepturile omului nu poate organiza JO", a spus unul dintre manifestanti. Dupa discurs, manifestantii au ars drapeluri ale Chinei.

Guvernul chinez a declarat "razboi popular" insurgentilor din Tibet, spunand ca are sub control manifestatiile din capitala tibetana, soldate cu moartea a zece persoane, potrivit autoritatilor, dar 80 de morti, potrivit guvernului tibetan in exil.

Violentele din Tibet s-au declansat cu cinci luni inainte de inceperea Jocurilor Olimpice din capitala chineza.

