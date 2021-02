Manifestatii ale fermierilor in India: Zeci de mii de politisti desfasurati

Zece statii de metrou au fost inchise in centrul capitalei New Delhi - unde o reuniune a degenerat in ciocniri violente luna trecuta - si mii de politisti au instalat baricade si baraje rutiere la marile intersectii.CITESTE SI: Mii de fermieri protesteaza in fata Guvernului: Noi ii alegem ca prostii, ei se duc la furat Sindicate ale fermierilor au cerut instalarea de baraje in toata tara. Potrivit presei, fermierii si sustinatorii lor au blocat drumuri si au ocupat oficii pentru plata impozitelor in mai multe state, nefiind inregistrate violente.Din noiembrie, zeci de mii de fermieri au manifestat la periferia Delhi, cerand abrogarea reformelor care vizeaza liberalizarea pietei de produse agricole, despre care sustin ca vor propulsa sectorul agricol al tarii in mainile companiilor.