Manusile purtate de Bernie Sanders, la mare cautare. Profesoara care le-a tricotat a fost asaltata de cereri

I made Bernie's mittens as a gift a couple years ago. They are made from repurposed wool sweaters and lined with fleece (made from recycled plastic bottles). #BerniesMittens pic.twitter.com/lTXFJvVy9V - Jen Ellis (@vtawesomeness) January 21, 2020

"Multumesc pentru interesul fata de manusile lui Bernie! A fost cu adevarat o zi uimitoare si istorica! Sunt flatata deoarece Bernie le-a purtat la inaugurare. Din pacate, nu mai am manusi de vanzare. Exista o multime de mari mestesugari pe ETSY care le fac", a scris profesoara Jen Ellis pe Twitter Ea locuieste in Essex Junction, Vermont, unde senatorul Sanders era primar in anii 1980, noteaza The Guardian.Manusile purtate la ceremonia de investire a presedintelui Joe Biden si care au declansat sute de meme-uri pe internet au fost facute din pulovere refolosite si captusite cu lana din sticle de plastic reciclate de Jen Ellis."Sunt profesor si mama si sunt destul de ocupata. Nu exista nicio modalitate posibila de a face 6.000 de perechi de manusi si, de fiecare data cand intru in e-mailul meu, alte cateva sute de persoane imi solicita acelasi lucru", a declarat femeia intr-un interviu pentru Jewish Insider.CITESTE SI: