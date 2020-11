Marea Britanie anunta ca face cele mai mari imprumuturi dupa Al doilea Razboi Mondial

In conditiile in care Marea Britanie trece prin al doilea val al pandemiei de Covid-19, iar redresarea economica s-a oprit, Sunak a amanat prezentarea planurilor pe termen lung referitoare la finantele publice.Cheltuielile pentru pandemie sunt pe cale sa depaseasca 200 de miliarde de lire sterline (265 miliarde de dolari) in acest an, dupa extinderea programelor de protectie a locurilor de munca, iar alte costuri se vor extinde si in anul fiscal 2021/22. Doar fortele armate vor primi o crestere multi-anuala a finantarii, deoarece premierul Boris Johnson incearca sa consolideze profilul Marii Britanii in afara Uniunii Europene.Celelalte anunturi referitoare la cheltuieli, care vor fi facute miercuri de Sunak, vor fi minimalizate, probabil, de amploarea noilor previziuni privind imprumuturile publice, care vor scoate in evidenta necesitatea cresterii impozitelor."Evenimentele de saptamana viitoare s-ar putea dovedi un preludiu important pentru pivotarea catre o abordare fiscala mai stricta in bugetul de primavara", au afirmat economistii bancii Citi, intr-o nota adresata clientilor.In timp ce Sunak incepe sa caute modalitati de a aduce sub control cresterea uriasa a imprumuturilor, presa a relatat ca acesta intentioneaza sa inghete salariile pentru lucratorii din sectorul public, in afara de personalul din sanatate.Primul ministru Boris Johnson a refuzat sa se angajeze ca va mentine cheltuielile pentru ajutoarele acordate in strainatate.Economia Marii Britanii a inregistrat o scadere de 20% in intervalul aprilie - iunie, mai grava decat oricare alta economie majora, iar recuperarea a fost mai lenta. Banca Angliei anticipeaza o contractie a PIB-ului de 11% pentru 2020, o scadere consemnata ultima oara in 1709.Imprumuturile guvernamentale in acest exercitiu financiar sunt probabil de aproximativ 400 de miliarde de lire sterline, potrivit Citi, in timp ce HSBC a prognozat 365 de miliarde de lire sterline. Acestea sunt echivalente cu 17% - 20% din PIB, cu mult peste varful de 10% din PIB atins in momentul culminant al crizei financiare mondiale.Datele publicate vineri au aratat ca in primele sapte luni ale acestui an au avut loc imprumuturi de 215 miliarde de lire sterline, de aproape cinci ori mai mari decat in aceeasi perioada din 2019. Acestea vor scadea probabil pe masura ce cheltuielile de urgenta pentru pandemie vor fi reduse, dar HSBC se asteapta ca acesta sa fie inca nesustenabile, de 8,5% din PIB in 2021/22. Citi prognozeaza imprumuturi suplimentare de 800 de miliarde de lire sterline in urmatorii cinci ani, comparativ cu prognozele din martie.Sunak a avertizat cu privire la deciziile grele din viitor pentru a readuce finantele publice "pe o traiectorie durabila".