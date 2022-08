Marea Britanie fura medicii din Est, inclusiv Romania

Marea Britanie este acuzata ca "fura" doctorii din tarile estice, inclusiv Romania, pentru a-si acoperi deficitul de personal medical.

Cei care au deschis subiectul sunt oficialii letoni din domeniul sanatatii, care acuza Londra ca "le cumpara en gros medicii", relateaza Daily Mail.

Letonii sustin ca exodul de personal medical le distruge sistemul sanitar. Companiile de recrutare cauta medici si asistente in tarile mai sarace ale Europei pentru a-i ademeni sa imigreze in Marea Britanie cu salarii de cinci ori mai mari ca in tara de origine. Aceste firme de recrutare primesc comisioane frumusele de la statul britanic pentru acest serviciu. Unii dintre cei astfel recrutati nici macar nu vorbesc englezeste.

"Ne cumpara doctorii si asistentele en gros. Ne smulg inima sistemului sanitar. Ne iau cei mai buni specialisti, dar si rezidentii. (...) Nu stiu cate companii de recrutare britanice opereaza acum in Letonia, dar am putea pierde intre 200 si 300 de medici", a declarat profesorul Andreis Erglis, seful Centrului leton de Cardiologie, care spune ca si el a primit oferte, pe care le-a refuzat.

Letonii spera ca Uniunea Europeana va interveni pentru a opri acest exod de personal medical.

Letonia este intr-o criza economica profunda, fiind una dintre cele mai afectate tari de recesiune, iar Guvernul sau se chinuie sa previna falimentul de stat.

In Marea Britanie, medicii refuza sa lucreze seara sau in weekend, asa incat se recurge la angajarea de doctori straini, care accepta salarii mai mici si program prelungit. Acestia sunt recrutati din tarile baltice, dar si din Romania, Polonia si Ungaria.

Compania de recrutare ID-Medical, care opereaza si in tara noastra, are de gand sa se extinda luna asta si in Estonia si Lituania.

