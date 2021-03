Premiera dupa Razboiul Rece: Marea Britanie isi mareste arsenalul nuclear cu 40%

Downing Street a informat intr-un comunicat ca Boris Johnson va transmite marti Parlamentului rezultatele unui raport privind apararea, securitatea si politica externa a tarii, care va stabili linia guvernului pentru urmatorul deceniu.Potrivit cotidianelor The Guardian si Sun, care au putut consulta acest document cu peste 100 de pagini, guvernul intentioneaza sa ridice la 260 numarul maxim de focoase pe care tara este autorizata sa le stocheze, dupa ce s-a angajat anterior sa-si reduca stocul la 180 de focoase pana la mijlocul anilor 2020.Potrivit presei britanice, Downing Street invoca o "panoplie in crestere a amenintarilor tehnologice si doctrinare" pentru a justifica aceasta schimbare de curs, fara precedent dupa Razboiul Rece.Raportul avertizeaza in legatura cu "posibilitatea realista" ca un grup terorist "sa reuseasca sa lanseze un atac CBRN [chimic, biologic, radiologic sau nuclear] pana in 2030", dar si impotriva "amenintarii active" si "provocarii sistemice" reprezentate de Rusia si respectiv China "O descurajare nucleara minima, credibila si independenta, dedicata apararii NATO ramane esentiala pentru a garanta securitatea noastra", explica raportul.Revirimentul are loc in timp ce Londra incearca sa se repozitioneze dupa Brexit ca o putere majora pe scena internationala, in conformitate cu conceptul "Global Britain".Modificarea "ar incalca angajamentele asumate de (Londra) in cadrul Tratatului de neproliferare nucleara", a denuntat luni intr-un comunicat ICAN (Campania Internationala pentru Abolirea Armelor Nucleare)."Decizia Marii Britanii de a-si mari stocul de arme de distrugere in masa in mijlocul unei pandemii este iresponsabila, periculoasa si incalca dreptul international", a subliniat Beatrice Fihn, directoarea acestui ONG.Grupul Campania pentru dezarmarea nucleara (CND) il considera un "prim pas catre o noua cursa a inarmarii nucleare", considerand decizia Marii Britanii "o uriasa provocare pe scena internationala"."In timp ce lumea se confrunta cu pandemia si haosul climatic, este incredibil ca guvernul nostru alege sa mareasca arsenalul nuclear britanic", a declarat secretarul sau general, Kate Hudson, pentru care "a provoca tensiuni globale si a risipi resursele noastre este o abordare iresponsabila si potential dezastruoasa".