Marea Britanie: Noua arestati in timpul raidurilor de la Birmingham

Un musulman de aproape 20 de ani, fost luptator in Afganistan, se afla sub protectia politiei dupa ce un grup de agresori a incercat sa-l rapeasca.

In urma unui raid efectuat la Birmingham au fost arestati noua supecti care intentionau sa sechestreze aproximativ 25 de persoane. Potrivit Sky News, tinta complotului era fostul combatant in Afganistan, pe care agresorii intentionau sa il rapeasca si sa il decapiteze, urmand sa posteze pe internet imaginile cu torturarea si uciderea acestuia.

In prezent se desfasoara o ancheta amanuntita in acest caz, in care agresorii par sa-si fi propus sa urmeze modelul rapirii de catre insurgentii irakieni a cetatenilor britanici Ken Bigley si Margaret Hassan.

(N. M.)

Ads